Grippe, Covid-19 : les virus hivernaux progressent en France

L'ESSENTIEL Entre le 27 novembre et le 3 décembre, Santé Publique France relève une hausse de l’activité en médecine de ville et à l’hôpital pour les infections respiratoires aiguës.

La hausse des cas de grippe concerne toutes les classes d’âge.

Les cas de Covid-19 sont en « légère augmentation » notamment chez les plus de 65 ans.

L’hiver approche et les virus circulent de plus en plus. C’est le constat de Santé Publique France dans son dernier bulletin hebdomadaire. L’organisme remarque une augmentation des cas de grippe et de Covid-19.

Des augmentations des cas d’infections respiratoires aiguës, dont la grippe et la Covid-19

Pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre, plusieurs indicateurs sont en hausse selon Santé Publique France. Pour la grippe, cette augmentation est observée en médecine de ville et à l’hôpital. Les chiffres publiés par l’organisme montrent que toutes les classes d’âge sont touchées. Santé Publique France relève que sept régions sont en phase pré-épidémique : l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est et la Guyane. Mayotte est déjà placée dans la phase épidémique. Pour la Covid-19, la circulation est active, notamment chez les personnes de plus de 65 ans. D’après les données d’analyse des eaux usées, la détection du virus a augmenté de 24 % en une semaine.

Ces données sont confirmées par le bulletin de Sentinelles, un réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës. "En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d’incidence des cas d’infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 410 cas pour 100.000 habitants, indique le document. Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est en augmentation par rapport à la semaine précédente." La carte publiée dans le bulletin montre une forte activité dans le quart Sud-Ouest de la France, dans le Nord, l'Est et le Sud-Est. Dans le cas de la Covid-19, le taux d’incidence, pour les cas vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë, est estimé à 117 cas pour 100.000 habitants.

Grippe et Covid-19 : un appel à la vaccination

"Dans ce contexte et dans la perspective des rassemblements familiaux des fêtes de fin d’année, il s’avère primordial que les personnes à risque se protègent en ayant recours à la vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 et que chacun continue d’adopter les gestes barrières", recommande Santé Publique France. Depuis début octobre, il est possible de recevoir simultanément les vaccins contre la grippe et la Covid-19. "Le vaccin contre la grippe, ainsi que celui contre le Covid-19, peut être réalisé par un médecin, mais aussi par un infirmier, un pharmacien ou une sage-femme dont les compétences ont récemment été élargies", précise l’ARS Ile-de-France. Les personnes à risque sont celles âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de certaines maladies, les personnes obèses, les professionnels de santé en contact avec des personnes à risque et les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux. Toutefois, toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner.