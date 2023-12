L'ESSENTIEL 85% des Français disent avoir régulièrement mal au ventre.

Pourquoi docteur vous indique 11 causes possibles de ce problème.

En cas de mal de ventre, surtout lorsqu’il est très aigu et/ou récurrent, il est préférable de consulter rapidement un médecin et de limiter l’automédication.

Alors que 85 % des Français disent avoir régulièrement mal au ventre, voici une petite liste (non exhaustive) des potentielles causes de cette oh combien désagréable affection.

85 % des Français ont mal au ventre

Selon un nouveau baromètre OpinionWay/DIJO, les maux de ventre sont un problème récurrent chez les Français. En 2023, ils touchent en effet 85 % d’entre nous de manière ponctuelle ou régulière, près de 4 Français sur 10 (36 %) y étant sujets un à plusieurs jours par mois et 1 Français sur 10 à une fréquence hebdomadaire (12 %).



En première ligne de cette problématique : les femmes. "En effet, 65 % des Françaises de moins de 35 ans rencontrent régulièrement des maux de ventre (contre 36 % des femmes de 35 ans et plus)", précisent les auteurs de l’enquête.

Pourquoi avons-nous si souvent mal au ventre ?

Quelles peuvent être les origines de ces soucis ? Les premières causes possibles d’un mal de ventre ponctuel ou récurrent sont la constipation et la présence importante d’air dans les intestins, cette dernière étant généralement provoquée par une prise alimentaire trop rapide.



Le mal de ventre peut aussi s’expliquer chez les femmes par l’arrivée de règles douloureuses ou des formes plus ou moins sévères d’endométriose.



Les autres pathologies chroniques provoquant des maux de ventre importants chez les deux sexes sont les MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), dont les formes les plus connues sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.



Plus ponctuelles, les diarrhées issues d’intoxication alimentaire peuvent aussi générer des maux de ventre aigüs, tout comme la gastro-entérite ou encore une crise d’appendicite.



Enfin, un mal de ventre peut aussi être le symptôme d’un cancer du côlon ou du pancréas.

Que faire en cas de mal de ventre ?

En cas de mal de ventre, surtout lorsqu’il est très aigu et/ou récurrent, il est préférable de consulter rapidement un médecin et de limiter l’automédication.



"Les Français agissent pour le bien-être de leur ventre en employant des solutions variées. Pour autant, il est nécessaire de rappeler que la santé du ventre requiert une approche préventive et pas nécessairement curative. Il s’agit là de ne pas tomber dans le cercle vicieux de la prise répétitive de médicaments qui soulagent mais qui, souvent, aggravent l’origine du problème : un manque de bonnes bactéries venant déséquilibrer notre microbiote", complète en conclusion Lisa Souloy, cofondatrice de DIJO.