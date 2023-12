Arthroplastie du genou : se muscler les cuisses aide à éviter cette opération

L'ESSENTIEL L’arthroplastie du genou consiste à remplacer une partie ou la totalité de l’articulation par une prothèse afin de rétablir sa mobilité.

Un rapport plus élevé entre le volume quadriceps et ischio-jambiers, soit le fait d’avoir des cuisses musclées, est associé à un risque plus faible de se faire opérer du genou.

Ces travaux suggèrent que les programmes d’entraînement musclant les cuisses pourraient être bénéfiques.

Une arthroplastie est une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer une partie ou la totalité d’une articulation douloureuse ou non fonctionnelle par une prothèse afin de rétablir sa mobilité. Elle peut être réalisée pour différentes articulations. Les plus courantes sont la hanche, l’épaule et le genou. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Californie à San Francisco (États-Unis) ont montré que se muscler les cuisses, en faisant des squats par exemple, pouvait empêcher de se faire opérer du genou.

Les quadriceps et les ischio-jambiers, les groupes musculaires les plus importants du genou

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont évalué le volume musculaire de la cuisse chez 134 personnes souffrant d’arthrite. Ils ont ensuite comparé les données des 67 adultes ayant subi une arthroplastie totale du genou avec celles des 67 volontaires en bonne santé.

Dans le cadre des recherches, ils se sont concentrés sur les quadriceps et les ischio-jambiers. Pour rappel, les quadriceps constituent le groupe musculaire le plus puissant du corps et ont une influence essentielle sur la démarche. Les ischio-jambiers, situés à l’arrière de la cuisse, sont responsables de l’extension de la hanche et de la flexion du genou, ce qui les rend également essentiels à l’activité physique.

"Les deux groupes musculaires agissent comme des forces contraires, et l'équilibre entre eux permet un large éventail d'activités tout en protégeant l'articulation du genou. Un déséquilibre, ajouté à d’autres facteurs, entraîne une modification de la biomécanique entraînant la progression de l’arthrose", a expliqué Upasana Upadhyay Bharadwaj, auteure principale des travaux.

Arthroplastie du genou : avoir des cuisses musclées diminue le risque

Selon les résultats, présentés lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA), un rapport plus élevé entre le volume des quadriceps et celui des ischio-jambiers était significativement associé à un risque plus faible d'arthroplastie totale du genou. Des volumes plus élevés d’ischio-jambiers et de gracilis, un muscle long et fin situé à l'intérieur de la cuisse, étaient également liés à des risques plus faibles de se faire opérer du genou.

"Bien que ces résultats soient essentiels pour une thérapie ciblée dans une population à risque d'arthrose, même le grand public peut prendre en compte nos résultats pour intégrer de manière préventive des exercices de renforcement adaptés", a conclu le Dr Upadhyay Bharadwaj.