Arthroplastie du genou : les injections de corticoïdes permettraient de mieux récupérer

L'ESSENTIEL L'arthroplastie totale du genou est une méthode efficace, mais 8 à 26,5 % des personnes opérées souffrent de douleurs postopératoires importantes.

La combinaison des corticostéroïdes intraveineux et des corticostéroïdes périarticulaires n’a pas permis de soulager les douleurs après l’opération.

En revanche, elle a amélioré l’amplitude de flexion et la puissance du quadriceps du genou.

L'arthroplastie totale du genou est une intervention chirurgicale courante pour remplacer une articulation malade ou usée. "Le but de cette chirurgie est de soulager la douleur et d’améliorer les mobilités de l’articulation endommagée. Elle peut vous permettre de reprendre des activités qui n’étaient plus réalisables avec le genou malade", indique le Centre de Chirurgie Orthopédique et Sportive de Bordeaux Mérignac.

Arthroplastie du genou : entre 8 % et 26,5 % des adultes souffrent de douleurs postopératoires

Cependant, selon une étude publiée dans le journal médical Journal of Bone and Joint Surgery, entre 8 % et 26,5 % des patients souffrent de douleurs postopératoires importantes. Des chercheurs ont donc voulu étudier les moyens de soulager la douleur et d'améliorer la récupération fonctionnelle des patients après cette intervention.

Dans le cadre des travaux, 178 personnes se sont vues poser une prothèse de genou. Ensuite, elles ont dû recevoir au hasard l'un des quatre traitements suivants : un placebo, des corticostéroïdes intraveineux, des corticostéroïdes périarticulaires ou une combinaison des deux derniers. Les participants ont été évalués sur leur douleur postopératoire et leur récupération fonctionnelle à court terme.

Les injections de corticoïdes améliorent la récupération après une arthroplastie du genou

Les résultats ont montré que la combinaison des injections de corticoïdes n'a pas permis de soulager les douleurs postopératoires. Cependant, cette combinaison a amélioré deux indicateurs clés de la récupération fonctionnelle : l'amplitude de flexion du genou et la puissance du quadriceps du genou. Les patients ayant reçu des corticostéroïdes intraveineux, des corticostéroïdes périarticulaires ont également marché sur une plus longue distance.

"Cette étude fournit de nouvelles informations sur la gestion de la douleur dans (la pose de prothèse totale de genou), lesquelles peuvent permettre une meilleure récupération fonctionnelle et une meilleure réadaptation après cette opération et ainsi faire progresser la capacité d’effectuer une arthroplastie en tant que procédure ambulatoire", ont conclu les scientifiques.