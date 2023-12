Rappel de produits : attention, ces paquets de riz pourraient contenir des larves vivantes 

L'ESSENTIEL Le riz basmati de 1 kg de la marque Carrefour est actuellement concerné par un rappel de produit.

Le site gouvernemental Rappel Extra, a alerté sur le risque de présence d’insectes et de larves dans les grains de riz.

Il est possible d’obtenir un remboursement en ramenant les produits au point de vente.

Dans un signalement publié le vendredi 1er décembre par le site Rappel Conso du gouvernement, le riz basmati de 1 kg de la marque Carrefour Extra fait l’objet d’un rappel de produit. En cause ? La potentielle présence d’insectes (vers et larves non inertes) dans les sachets.

Trois régions touchées par ce rappel de produit

Les produits concernés portent le numéro de lot 322822 et le code produit 3560070837984. Ils ont été vendus par la marque Carrefour du 28 août au 30 novembre. Comme l’indique Rappel Extra, ce rappel de produit intervient uniquement pour les magasins situés dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France.

L’organisme gouvernemental a également précisé qu’il est déconseillé, par précaution, de consommer des produits appartenant aux lots précédemment cités "pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition". Le site Rappel Extra n’a pas indiqué les risques liés à la consommation de ces sachets de riz basmati. Néanmoins, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant en cas de douleurs ou de troubles survenant à la suite de la consommation.

Riz basmati : quelle est la démarche à suivre si on possède des sachets ?

Si vous détenez des sachets de riz basmati de la marque Carrefour Extra, vous pouvez rapporter les produits au point de vente, afin d’obtenir un remboursement, ou directement les détruire. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service consommateur au 0805908070. La procédure de rappel prendra fin au 30 janvier 2024.