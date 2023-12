Manger des aliments croquants pourrait être le secret pour perdre du poids

L'ESSENTIEL Des chercheurs néerlandais ont remarqué que les aliments ayant une texture croquante permettent de diminuer la consommation de calories.

On mange plus lentement lorsque l’on mastique un aliment dur ou croustillant, ce qui favorise la sensation de satiété.

D’après les conclusions de l’étude, l’apport calorique moyen le plus faible, soit 483 calories, a été obtenu en mangeant le repas le plus "dur".

Les aliments ayant une texture plus dure et croquante pourraient-ils favoriser la perte de poids ? C’est en tout ce que suggère une étude de l’Université de Wageningen (Pays-Bas). Ces travaux ont été publiés dans l'American Journal of Clinical Nutrition.

La mastication des aliments favorise la sensation de satiété

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont donné quatre déjeuners similaires, deux classés comme ultra-transformés, à 50 volontaires. Un repas était plus dur et plus croquant que les autres, qui étaient plus faciles à consommer. Ce déjeuner comprenait du riz bouilli à la place d’une purée de pommes de terre, une salade croquante au lieu d’une salade de chou et un blanc de poulet moelleux au lieu de tranches de poisson. Concernant le dessert, les participants avaient une pomme fraîche et un yaourt épais non aromatisé au lieu de mangues en boîte et d’un yaourt à boire.

Les quatre déjeuners renfermaient la même quantité de calories. D’après les résultats, les volontaires avaient consommé 26 % de calories en moins lorsque le repas avait une texture plus dure et/ou croustillante. Les scientifiques ont notamment noté que ces personnes ont mangé deux fois moins vite, car elles ont dû mâcher davantage. Le fait de manger plus lentement, en raison de la mastication, permet de favoriser la sensation de satiété. En effet, la personne se rend compte plus rapidement qu’elle est rassasiée et arrête donc de manger. "Nous disposons maintenant de plus d'une décennie de preuves que les personnes qui choisissent des textures qui les encouragent à manger plus lentement consomment moins de calories, tout en se sentant tout aussi satisfaites", a déclaré Ciarán Forde, auteur principal de l’étude et Professeur en sciences sensorielles et comportement alimentaire à l'université de Wageningen.

Les textures croquantes ou dures permettent de réduire la consommation de calories

Selon les résultats, l’apport calorique moyen le plus faible, soit 483 calories, a été obtenu en mangeant le repas le plus "dur" et peu transformé alors l'apport le plus élevé, soit 790 calories, a été obtenu en mangeant le repas mou et ultra-transformé.

Néanmoins, ces conclusions nécessitent des recherches supplémentaires. Afin de valider ces premiers résultats, les responsables de l’étude détermineront prochainement si la texture des repas et la vitesse de consommation peuvent influencer l'apport calorique sur une période plus longue de deux semaines.