Hypoglycémie : quels sont les symptômes quand on manque de sucre ?

L'ESSENTIEL L'hypoglycémie est liée à un taux de sucre dans le sang trop faible, en dessous de 0,6 voire 0,8 g par litre.

Différents symptômes apparaissent pouvant aller jusqu'au coma.

En cas d'hypoglycémie, il faut manger un morceau de sucre ou de pain.

Notre cerveau est un gros consommateur d'énergie et donc de sucre. C'est logique quand on réfléchit à toutes les tâches qu’il doit accomplir pour que notre corps fonctionne correctement. Et le corps pense, à juste titre, que c'est une priorité. Alors, dès que le cerveau sent qu'il manque de carburant, il est le premier à le faire savoir, et assez violemment, en libérant des hormones, adrénaline et noradrénaline, les hormones du stress. Elles sont chargées de préparer le corps au danger.

Si rien n'est fait pour contrer l'hypoglycémie, l'enchaînement des réactions est impressionnant :

La première est l'humeur : un sentiment de colère inexpliqué et un comportement brutalement inadapté. Puis, un "brouillard" envahit peu à peu le cerveau : nous sommes incapables de réfléchir, de raisonner ou de nous concentrer sur des choses simples. Les fonctions réactives se détériorent : parler devient difficile, marcher est impossible.

À ce stade, il est nécessaire de s'asseoir et de manger du sucre.

La personne hypoglycémique transpire, tremble, est pâle et a des vertiges. Si rien n'est fait (heureusement, la sensation de faim peut orienter le diagnostic), la situation est susceptible de vite dégénérer. L'hypoglycémie profonde peut provoquer un évanouissement, une crise d’épilepsie voire un coma.

Hypoglycémie : comment y faire face ?

Les diabétiques, qui sont facilement confrontés à cette situation, emportent toujours un morceau de sucre avec eux. Si vous souhaitez faire de l'activité physique tout en mangeant un peu moins, c'est une bonne solution. Si la séance dure plus d'une heure, il est souhaitable d'ajouter un morceau de pain.

Si l'hypoglycémie se produit au domicile, vous pouvez privilégier des sources de protéines.

Commencez par un morceau de pain puis tournez-vous vers les fruits secs ou les noix, les biscuits ou les pâtes anti "coup de pompe".

Glycémie : comment savoir si elle est correcte

Le taux de sucre dans le sang est mesuré à l'aide d'un examen, une simple prise de sang, appelé glycémie :

Moins de 1,10 gramme par litre, c’est parfait. Entre 1,10 et 1,25 gramme c’est un état pré-diabétique qui doit être vérifié avec soin. Au-dessus de 1,25 gramme c’est le diabète.

Les symptômes de l’hypoglycémie apparaissent lorsque le taux sanguin est inférieur à 0,6 voire 0,8 gramme par litre de sang.

Ce test sanguin doit être réalisé à jeun, car le sucre que vous consommez affecte les résultats, tout comme l'exercice physique aura l'effet l'inverse. Un autre indicateur dans notre sang, l’HB1C, parfois appelé hémoglobine glyquée, nous renseigne sur le taux de sucre moyen dans le sang sur une période de 3 mois, alors que la glycémie n'est qu'une mesure ponctuelle, une fois à un instant donné. La valeur normale de l’HB1C doit se situer entre 4 et 6, si elle dépasse 7, vous êtes diabétique.