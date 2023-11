Le tabagisme passif impacte le lait maternel

L'ESSENTIEL Le lait maternel protège contre un large éventail de maladies et de complications, telles que les maladies respiratoires, les allergies, les maladies auto-immunes et la mortalité infantile.

Il contient tous les éléments nécessaires pour la bonne santé des bébés. Toutefois, l'environnement de la maman peut avoir un impact sur sa composition.

L'étude montre que le tabagisme, même passif, entraine la présence de plusieurs éléments inquiétants pour le développement du nourrisson comme le mercure ou encore le cadmium.

Nutriments, oligoéléments, acides gras, anti-corps maternels... le lait maternel satisfait tous les besoins des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie. Toutefois, sa composition dépend de l'environnement et de la santé de la maman. Ainsi en plus de l'alcool ou des médicaments, il faudrait également se méfier du tabagisme passif, selon une étude publiée dans Scientific Reports le 25 novembre 2023. Elle révèle que certains éléments potentiellement toxiques peuvent être retrouvés dans le lait maternel des mamans exposées à la fumée de cigarette.

Tabagisme passif : 4 toxines présentes dans le lait maternel

L'étude a été menée auprès de 100 femmes allaitantes vivant dans la région de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran. Les participantes ont été divisées en trois groupes en fonction de leur exposition à la fumée de tabac : non-fumeuses, fumeuses et fumeuses passives. Des échantillons de leur lait maternel ont été collectés et analysés de septembre à décembre 2021. Les chercheurs ont mesuré les concentrations de manganèse, magnésium, cobalt, fer, zinc, cuivre, arsenic, chrome, cadmium, nickel, mercure et plomb.

Les résultats ont révélé que les concentrations de mercure, de cadmium, de plomb et d'arsenic étaient significativement plus élevées dans les échantillons de lait maternel des femmes exposées activement ou passivement à la fumée de tabac que chez les non-fumeuses.

Tabagisme et allaitement : il faut avoir conscience des risques

"L'une des préoccupations les plus importantes concerne le cadmium (classé comme cancérogène du groupe 1 par le CIRC), qui est un métal toxique qui perturbe le métabolisme de certains micronutriments tels que le fer, le cuivre, le zinc et le magnésium. Le maintien de niveaux appropriés de ces microéléments est essentiel au développement normal du nourrisson. Le cadmium est un élément métallique présent naturellement dans l’environnement et comme polluant", écrivent les auteurs dans leur article.

Les dangers du tabac sur le développement du fœtus pendant une grossesse sont bien connus par le grand public. Pour les scientifiques, leurs résultats montrent qu'il faut également mettre en exergue les risques du tabac auprès des femmes qui allaitent. Elles doivent être averties de la nécessité de limiter l'exposition passive ou active à la fumée de cigarette pendant l'allaitement en raison de ses effets négatifs sur le lait maternel et des risques supplémentaires pour les bébés.

L'équipe ajoute que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les mécanismes toxiques potentiels des métaux toxiques.