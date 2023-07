Tabagisme passif : des métaux lourds détectés dans la salive des enfants

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont trouvé un lien entre le taux de métaux lourds dans la salive d’enfants et l’exposition à la fumée de tabac ambiante.

Il s’agit d’une donnée supplémentaire prouvant que le tabagisme passif est nocif pour la santé des enfants.

La fumée de cigarettes électroniques serait aussi - dans une moindre mesure - néfaste pour les enfants.

En France, encore un million de personnes sont exposées au tabagisme passif et celui-ci provoque 3.000 à 5.000 morts par an, selon le ministère de la Santé. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, l’exposition à la fumée de tabac augmente les niveaux de métaux lourds, comme le plomb, dans la salive des enfants.

Certains enfants encore trop exposés au tabagisme passif

"L’impact des métaux lourds sur la santé dépend de leur espèce chimique, de leur concentration, de leur biodisponibilité et de leur passage dans les chaînes alimentaires, peut-on lire sur le site de l’Association santé environnement France. Certains éléments n’ont aucun rôle dans le maintien de l’homéostasie de l’organisme et sont directement toxiques, comme le mercure, le plomb ou le cadmium.”

Dans cette étude, les chercheurs ont voulu mesurer l’impact de la fumée de tabac sur la salive des enfants. "La fumée de tabac contient des milliers de composés chimiques, dont la plupart sont nocifs pour l'homme, explique Lisa Gatzke-Kopp, principale chercheuse de cette étude. Alors que l'augmentation des politiques antitabac et la sensibilisation aux dangers de la fumée de tabac ambiante (FTA), (aussi appelée fumée secondaire, qui est produite par la cigarette, le cigare ou la pipe d'une personne qui fume), ont réduit l’exposition à la FTA ces dernières années, certains enfants continuent de subir des niveaux d'exposition extrêmement élevés.”

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont donc étudié les données de 238 enfants âgés au maximum de 7 ans et demi. Ils ont mesuré les niveaux de cotinine (un substance en lien avec la nicotine) et de métaux présents dans la salive de ces jeunes participants.

Des niveaux élevés de métaux lourds et toxiques dans la salive des enfants

Résultats : ceux qui avaient des niveaux de cotinine plus élevés présentaient également des niveaux plus importants de métaux lourds dans leur salive.

Les scientifiques estiment que ces résultats montrent les risques de la fumée secondaire et donc du tabagisme passif pour la santé des enfants. En parallèle, les chercheurs se sont intéressés au vapotage et ont également observé la présence de métaux dans la fumée des cigarettes électroniques, ce qui signifie qu’elle pourrait, en cas de tabagisme passif, également être nocive pour les enfants.

Les chercheurs soulignent que des tests salivaires pourraient, à l’avenir, être un outil pour surveiller la santé des enfants. Néanmoins, pour cela, ils soulignent la nécessité d’établir des seuils maximum et normaux de niveaux de métaux pouvant être présents dans la salive.