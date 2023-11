Cycles, durée... Avez-vous un sommeil normal ?

L'ESSENTIEL Le temps de sommeil nécessaire pour chaque individu est très différent et est génétiquement programmé.

Il peut ainsi varier entre moins de 6 heures et plus de 9 heures.

Au cours d’une nuit vont se succéder 4 à 6 cycles de sommeil.

"Avant d’aborder le sommeil pathologique, il est important de rappeler quelques notions sur le sommeil normal." Lors du Congrès du sommeil qui vient de se tenir à Lille, la Pr Christelle Monaca-Charley, neurologue responsable de l’unité des troubles du sommeil au centre de compétence hypersomnies et narcolepsie, ainsi que la Dr Lise Lanvin, vice-présidente de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS), ont rappelé ce qu’était le déroulement classique d’une nuit sans problèmes particuliers.

Quels sont les stades d’un sommeil normal ?

"Le sommeil est composé de différents stades que l’on peut individualiser lors d’un enregistrement polysomnographique. Le sommeil va se différencier en sommeil lent et en sommeil paradoxal, avec des modes de régulation distincts", commencent les spécialistes.

Les différents stades de sommeil sont :

- Le sommeil lent léger stade 1.

- Le sommeil lent léger stade 2.

- Le sommeil lent profond.

- Le sommeil paradoxal.

"Ces différents stades vont se succéder pour former un cycle de sommeil, qui dure en moyenne 90 minutes chez un adulte. Au cours d’une nuit vont se succéder 4 à 6 cycles de sommeil", détaillent les deux expertes.

Nouveau-né, enfant, personnes âgées : quelle est la durée d’un sommeil normal ?

Le temps de sommeil nécessaire pour chaque individu est très différent et est génétiquement programmé. Il peut ainsi varier entre moins de 6 heures et plus de 9 heures.

"Le sommeil sera également très différent en fonction de l’âge tant en termes de durée que d’organisation", précisent Christelle Monaca-Charley et Lise Lanvin.

Ainsi, à la naissance, un nouveau-né dormira entre 16 heures et 18 heures par 24 heures, de manière polyphasique. Durant les premiers mois de vie, la régulation circadienne va se mettre en place pour permettre une structuration du rythme veille/sommeil.

"Le sommeil deviendra principalement nocturne dès l’âge de trois mois, et la sieste de début d’après-midi disparaitra entre 4 et 6 ans selon les enfants", poursuivent les médecins. "Progressivement, le temps de sommeil sur 24 heures va ensuite diminuer : 11 heures vers l’âge de 6 ans ; 10 heures vers l’âge de 12 ans", ajoutent-elles.

"Avec le vieillissement, le sommeil va également se modifier : augmentation des éveils, diminution du sommeil lent profond, avance des heures de coucher et de lever (soit une avance de phase de l’horloge biologique)", concluent Christelle Monaca-Charley et Lise Lanvin.