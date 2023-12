Dormir avec son bébé, est-ce une bonne idée ?

L'ESSENTIEL Le cododo, plus précisément le fait de dormir avec son enfant, fait l'objet de débats contradictoires.

D'un côté, il y a des avantages, tels que l'allaitement facilité et la réduction du stress chez l'enfant, selon les études.

De l’autre, il existe des risques potentiels comme la mort subite du nourrisson, l’étouffement ou un sommeil fragmenté.

Pour prévenir la mort subite du nourrisson, l’American Academy of Pediatrics (AAP) conseille de faire dormir l’enfant dans la chambre de ses parents au moins les 6 premiers mois, voire la première année. Cela facilite la surveillance du bébé, son accessibilité et un repositionnement plus facile dans son lit en cas d’allaitement. À cause d’un manque de place ou pour d’autres raisons, certains parents décident de partager leurs draps avec leur nourrisson. Cependant, "le partage de lit est un facteur de risque indépendant, multipliant par 5 le risque de mort subite du nourrisson chez les moins de 3 mois", selon les données relayées par Santé publique France. D’autres spécialistes pensent toutefois que dormir avec son enfant peut être sécuritaire, si la mère et le père respectent les règles de sécurité.

Étouffement, sommeil fragmenté, décès : les risques potentiels du partage de lit

Face aux débats contradictoires sur le cododo, qui peuvent perturber les parents, deux chercheuses canadiennes en psychoéducation se sont penchées sur la question dans une publication de The Conversation. Elles ont passé en revue toutes les études sur le cododo, qui montrent l’existence de deux écoles de pensée sur le partage de lit.

Selon leur méta-analyse, l'une des inquiétudes liées au partage de lit est le risque de mort subite du nourrisson. Certains accidents, comme l'étouffement ou l'écrasement, peuvent également se produire. En outre, le fait de dormir avec son enfant peut entraîner un sommeil perturbé et fragmenté pour les parents et le bébé. Cependant, les scientifiques soulignent que ces risques sont réduits si les parents respectent les règles de sécurité. Par exemple, il est recommandé d'utiliser un matelas ferme et de ne pas placer d'oreillers, de couvertures ou d'animaux dans le lit partagé.

Cododo : dormir avec son bébé facilite l’allaitement et réduit le stress

La deuxième école évoque le fait que dormir avec son enfant facilite l’allaitement durant la nuit. Les spécialistes soulignent également qu’être dans la même pièce que son bébé est tout aussi propice à l’allaitement. Le contact physique et la proximité dans la même chambre favoriseraient la synchronisation du rythme circadien de l'enfant avec celui du parent, aidant ainsi le nourrisson à consolider son sommeil et permettant aux parents de répondre facilement et rapidement aux besoins du bébé.

De plus, les tout-petits qui partageaient le lit avec leurs parents avaient une réaction au stress plus faible à l'âge de 12 mois que ceux qui ne dormaient pas avec eux. Cependant, il convient de noter que la différence entre les deux groupes était plus petite lorsqu'il s'agissait d'une situation de stress modéré. Ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir des avantages en termes de lien affectif et de développement émotionnel chez les enfants qui partagent le lit avec leurs parents.

D’après les chercheuses, la décision de partager le lit avec son bébé reste un choix parental qui doit être influencé par ces données scientifiques. Les parents doivent se familiariser avec les études disponibles et évaluer comment elles s'appliquent à leur propre situation familiale avant de prendre une décision. Il est également recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Pour rappel, le bien-être et la sécurité du bébé doivent toujours être la priorité absolue.