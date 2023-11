Retraite : et si elle ne nous rendait pas plus heureux ?

L'ESSENTIEL 28 % des interrogés se déclaraient moins “satisfaits de (leur) vie” après leur départ en retraite.

36 % qui s’estimaient plus satisfaits et 36 % avaient un niveau de satisfaction stable entre la vie professionnelle et la retraite.

Le niveau de satisfaction dépend du type de travail, de la satisfaction durant la vie professionnelle et de la rémunération.

Moins de contraintes, plus de temps pour soi et pour sa famille… À priori la retraite est un moment de la vie plutôt heureux. Mais pas pour tout le monde, d'après une étude publiée jeudi 23 novembre par la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress).

28 % des Français préféraient leur vie professionnelle

Dans les travaux, les 5.500 nouveaux retraités participants ont été interrogés sur l’évolution de leur satisfaction dans la vie lors du passage à la retraite, sur une échelle de 1 à 10. Les données ont été récoltées en 2021, avant la réforme des retraites. Ainsi :

Comment expliquer ces différences ? Tout d’abord, elles dépendent du niveau de satisfaction durant la vie active. Parmi les personnes qui avaient un niveau supérieur ou égal à 8, soit 55 % des personnes, elles ont souvent indiqué une dégradation ou une stabilisation de leur satisfaction lors du passage à la retraite (49 % parmi ces 55 %). À l’inverse, parmi les 45 % qui avaient un état de satisfaction inférieure à 8 avant la retraite, 30 % ont déclaré une augmentation de leur satisfaction après la retraite.

Retraite : la satisfaction dépend du travail et de la rémunération

La Dress note que les personnes qui se disent insatisfaites peuvent "regretter, a posteriori, leur âge de départ”. Mais tout dépend du métier exercé et de la rémunération. "Les retraités modestes et les femmes déclarent plus souvent regretter de ne pas être partis plus tard pour toucher une pension plus élevée, contrairement aux ouvriers qui, faisant état d’une satisfaction dans la vie déjà souvent faible avant la liquidation, ne regrettent pas pour autant de ne pas avoir reporté leur âge de départ à la retraite.”

En ce qui concerne le montant de la retraite, si 46 % des interrogés ont estimé correctement le montant de leur pension avant de quitter la vie professionnelle, beaucoup ne le savaient pas exactement :

28 % n'en avaient aucune idée

20 % l’ont surestimée

7 % l’ont sous-estimée

"Les difficultés d'estimation concernent plus souvent les femmes, les ouvriers et les personnes modestes, indique la Drees. A contrario, les cadres anticipent mieux leurs montants de pension."