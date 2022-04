La retraite, un coup dur pour les extravertis !

L'ESSENTIEL En France, l'âge minimal légal pour partir à la retraite est de 62 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955.

Pour les personnes extraverties, la perte de relations sociales peut être mal vécue

Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l'université Kasetsart de Bangkok, en Thaïlande, ont établi un lien entre les traits de personnalité des personnes âgées, la manière dont ils ont pris leur retraite et leur bien-être après avoir quitté la vie active. Pour les besoins de leurs travaux, les auteurs ont analysé les données de plus de 2.000 adultes âgés de 50 à 75 ans qui ont participé à une vaste enquête britannique. L'ensemble des informations comprenait l'évaluation de leurs traits de personnalité et la satisfaction des participants concernant leur vie après qu’ils aient quitté leur emploi, volontairement ou non, sans prévoir de recommencer à travailler.

L’extraversion était liée à une moindre satisfaction à l'égard de la vie

"Différents traits de personnalité agissent comme des modérateurs, en fonction de la façon dont le poste a été quitté (retraite obligatoire ou volontaire), la satisfaction liée à la vie en général, les revenus et les loisirs", ont indiqué les chercheurs. D’après les résultats publiés dans la revue PLOS One le 30 mars, les personnes âgées consciencieuses, qui ont été obligées de prendre leur retraite, étaient plus satisfaites de profiter de leur temps libre après l’arrêt de leurs activités professionnelles. "Ces dernières étaient plus proactives dans la recherche de nouveaux modèles de vie épanouissants. La conscience augmentait aussi la satisfaction à l’égard de la vie pour ceux qui deviennent chômeurs", peut-on lire dans les recherches.

En revanche, l'extraversion atténue la satisfaction à l'égard de la vie, des revenus et des loisirs pour les adultes qui prennent une retraite anticipée. Selon les chercheurs, cela peut indiquer que les personnes extraverties, qui ont tendance à être sociables, peuvent souffrir de la perte de relations sociales. "Dans le même temps, l'extraversion peut contribuer à augmenter la satisfaction en matière de loisirs pour les personnes qui cessent de travailler pour des raisons de santé ou de soins familiaux", ont expliqué les scientifiques.