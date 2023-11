Pneumopathie : les enfants de plus en plus touchés en France

L'ESSENTIEL Les pneumopathies et les pneumonies augmentent chez les enfants en France. C'est le cas aussi en Chine.

La circulation de la bactérie "mycoplasma pneumonia" est en cause.

Cette hausse des cas est associée à la fin des gestes barrières liés à l’épidémie de la Covid-19.

Les consultations pour pneumopathie auprès de SOS Médecins sont en hausse de 36 % chez les moins de 15 ans pour la semaine du 13 au 19 novembre, d'après le dernier bulletin national d'information SOS Médecins disponible sur le site de Santé publique France.

Mycoplasma pneumonia : "C'est une bactérie qui a des cycles de circulation à l'échelon international"

La pneumopathie est une infection aiguë du poumon liée à un microbe qui, lorsqu'elle atteint un lobe entier du poumon, est appelée "pneumonie", selon les hospices civils de Lyon. Les malades peuvent souffrir de toux, avoir des crachats, de la fièvre, des frissons, de l’essoufflement et ressentir des douleurs dans la poitrine.

Cette pathologie peut être d’origine virale ou bactérienne. Cet automne, c’est plutôt la seconde option qui serait en cause, en raison de la circulation de la bactérie mycoplasma pneumonia. En effet, entre juillet et novembre, il y a eu une augmentation des passages aux urgences ou en consultation chez SOS médecins qui sont passés de moins d’1 % à près de 3 %.

Mais pourquoi ces infections pulmonaires augmentent-elles chez les plus jeunes ? "On sait que c'est une bactérie qui a des cycles de circulation à l'échelon international, environ tous les 5 ans, explique Bruno Lina, virologue, sur BFMTV. Or l'hiver 2023-2024 tombe dans les 5 années qui ont suivi la dernière fois que le mycoplama pneumoniae a donné une épidémie au niveau international avec une recrudescence du nombre de cas."

Une hausse des pneumopathies infantiles liée à la fin de la Covid-19

Autre élément de réponse : la fin de la Covid-19. Selon Yasdan Yasdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l’hôpital Bichat, et directeur de l’ANRS maladies infectieuses émergentes, interrogé par FranceInfo : "C’est normal qu’on voie une augmentation plus importante compte tenu qu’il y avait le Covid, les gestes barrières, et donc que l’immunité a baissé. À priori, il n’y a pas de liens avec ce qu’il se passe en Chine."

Depuis la mi-octobre, en Chine, il y a une hausse importante des maladies respiratoires et des foyers de pneumonies chez les enfants. Pour les autorités chinoises d’ailleurs, cette augmentation des cas de maladies respiratoires serait principalement liée à la levée des restrictions prises contre l'épidémie de la Covid-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus comme la grippe, le mycoplasma pneumoniae, le virus respiratoire syncytial (RSV) et le SARS-CoV-2.

Sur BFMTV, Andreas Werner, président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA), indique aussi que sa profession a reçu une "alerte" au sujet de la bactérie mycoplasma pneumoniae qui touche principalement, selon lui, les enfants entre 6 et 15 ans. Pour l’instant, la situation reste sous surveillance en France.