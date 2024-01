Troubles mentaux : les magiciens sont moins vulnérables

L'ESSENTIEL Les magiciens ne présentaient aucune prédisposition aux traits autistiques.

Ils ont obtenu des résultats inférieurs pour presque tous les symptômes psychotiques par rapport à l'échantillon de la population générale et aux autres esprits créatifs, tels que des comédiens, des poètes ou des acteurs.

Ces experts disposaient d’une très grande capacité de concentration et étaient moins sujets aux psychoses et aux hallucinations.

Humoriste, acteur, poète, écrivain… Ces métiers faisant appel à la créativité sont associés aux maladies mentales. Cela a été prouvé. De précédentes recherches ont montré que les humoristes, les artistes et les scientifiques avaient des scores plus élevés que la norme en ce qui concerne les traits psychotiques. Les scientifiques de certains domaines (science, technologie, ingénierie et mathématiques) obtenaient des scores élevés en ce qui concerne les traits autistiques. Cependant, les magiciens seraient épargnés. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université d'Aberystwyth (Royaume-Uni) dans une étude parue dans la revue BJPsych Open.

Autisme, schizophrénie : les esprits créatifs sont-ils tous égaux ?

Dans le cadre des travaux, l’équipe a voulu déterminer si les magiciens, des esprits créatifs qui n’ont pas fait l’objet de recherches auparavant, présentaient également des scores élevés de troubles mentaux. Pour cela, elle a recruté 195 magiciens britanniques et américains, qui avaient 35 ans d’expérience dans la pratique de la magie. Cela comprenait des mentalistes, des experts en cartes et des magiciens de grande scène. Ils ont dû remplir des questionnaires évaluant leurs tendances aux traits autistiques et psychotiques. Ces derniers ont ensuite été comparés à un échantillon de 233 personnes issues de la population générale et à d'autres esprits créatifs, tels que des comédiens, des poètes, des acteurs et des musiciens.

Les magiciens sont moins sujets aux psychoses et aux hallucinations

Selon les auteurs, les magiciens ont obtenu des résultats inférieurs à ceux de l'échantillon de la population générale pour trois des quatre mesures de la schizophrénie (désorganisation cognitive, anhédonie introvertie et non-conformité impulsive). Ils n’avaient aucune prédisposition aux traits autistiques, avec des résultats similaires à ceux de la population générale. Les chercheurs ont constaté que les magiciens présentaient une très grande capacité de concentration, des niveaux inférieurs d’anxiété sociale et moins de cas d’expériences inhabituelles, de psychoses et d’hallucinations. "Tous ces traits sont très avantageux pour le travail des magiciens, car ils leur permettent de se concentrer et de prêter attention à leur métier sans distractions."