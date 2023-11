Une maladie respiratoire inconnue se propage rapidement chez les chiens aux États-Unis

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, plus précisément dans au moins quatre États, 200 cas d’une « maladie respiratoire infectieuse canine atypique » ont été signalés par les vétérinaires.

Les symptômes de cette pathologie inconnue sont similaires à ceux de la toux du chenil : perte d'appétit, léthargie, toux, fièvre, écoulement nasal.

Pour l’heure, la cause reste un mystère. Cependant, les cas semblent "partager une étiologie virale".

Depuis mi-août, les vétérinaires de l'Oregon (États-Unis) ont signalé l’apparition d’une "maladie respiratoire infectieuse canine atypique", qui se propage rapidement chez les chiens. Au total, plus de 200 cas ont été rapportés. Selon ScienceAlert, l’infection a aussi été détectée dans d’autres États, comme le Colorado, l’Illinois, le New Hampshire et le Nevada. Un phénomène dont les spécialistes n'avaient jamais été témoins auparavant.

Fièvre, toux, perte d’appétit : des symptômes similaires à ceux de la toux de chenil

Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture de l'Oregon (ODA) a indiqué que la mystérieuse pathologie semble provoquer des symptômes similaires à ceux de la toux de chenil, aussi appelée "trachéobronchite infectieuse canine", tels qu'un écoulement nasal, de la fièvre, une léthargie, une perte d'appétit ou de la toux. Cependant, elle dure beaucoup plus longtemps, généralement entre six et huit semaines, ce qui est atypique des infections respiratoires canines.

La maladie évolue rarement vers une pneumonie aiguë, mais dans certains cas extrêmes, elle peut entraîner la mort. "Les décès ne semblent pas représenter une grande partie du syndrome sur lequel nous étudions, de rares animaux développant une pneumonie aiguë et parfois mortelle après une maladie chronique plus longue. Nous pensons qu'il s'agit peut-être d'infections secondaires", a expliqué, à CNN, le Dr David B. Needle, professeur à l'Université du New Hampshire.

Maladie respiratoire canine : les cas semblent "partager une étiologie virale"

D’après l'American Veterinary Medical Association, la cause de cette infection respiratoire canine qui a commencé à circuler dans les régions métropolitaines de Portland et de Willamette Valley, en Oregon, il y a quelques mois, reste un mystère. Cependant, la porte-parole de l'ODA, Andrea Cantu-Schomus, a révélé que les cas semblaient "partager une étiologie virale, mais les tests de diagnostic respiratoire habituels se sont révélés largement négatifs. Quelques cas ont été testés positifs à M. cynos, mais on ne pense pas que ce soit l'agent pathogène causal sous-jacent."

En clair, les chiens atteints de cette infection non identifiée présentent des signes semblables à ceux d’une maladie des voies respiratoires supérieures, mais ne sont généralement pas testés positifs pour les maladies respiratoires courantes. "Et la maladie est généralement résistante aux traitements standards", a déclaré le Dr David B. Needle.

Consulter un vétérinaire en cas de suspicion et éviter les rassemblements canins

Face à cette situation, la porte-parole du ministère de l'Agriculture de l'Oregon demande aux vétérinaires de leur signaler les nouveaux cas dès que possible et conseille aux propriétaires de chiens de "faire preuve de prudence plutôt que de s'inquiéter". Elle leur recommande de consulter un vétérinaire s'ils soupçonnent que leur animal de compagnie est malade. "En raison du large éventail de maladies respiratoires potentielles, il n'existe pas de recommandation unique. Demander l’avis d’un spécialiste est le meilleur moyen de garantir que les maîtres disposent d'informations précises et adaptées à leur situation", a-t-elle poursuivi.

Le Dr Kurt Williams, directeur de l’ODA, a aussi souligné que les propriétaires devraient s'assurer que leurs chiens sont entièrement vaccinés et éviter tout contact avec d'autres animaux extérieurs à leur foyer, par exemple dans les pensions ou les parcs à chiens, jusqu'à ce que la maladie soit maîtrisée. Autre conseil : éloigner son animal domestique des bols d'eau communs dans les cafés, les parcs, les magasins ou les restaurants.