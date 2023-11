« Nous, soignants » : un véritable état des lieux du système de santé français

L'ESSENTIEL « Nous, Soignants » est une série documentaire poignante qui propose un état des lieux du système de santé français et de l’accès aux soins à travers la parole de soignants et d’experts.

Dans ce film engagé, la parole est donnée aux soignants de la France entière qui font part de leur désarroi et de leurs inquiétudes.

La diffusion des 2 épisodes de la série documentaire « Nous, Soignants » est prévue sur France 3 le Mercredi 29 Novembre 2023 à 22h40.

Ils ont voulu que cette immersion au cœur du quotidien des soignants, qu’ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants ou sages-femmes, soit un électrochoc. Et le but a déjà été atteint le 21 novembre 2023 lors de l’avant-première au cinéma MK2 à Bastille des 2 épisodes de 52 minutes du documentaire « Nous, Soignants ».

« Nous, Soignants » : un état des lieux bouleversant du système de santé

Les équipes de 13 Prods et France Télévision ont réussi leur pari, au moins dans cette salle de cinéma, d’une prise de conscience collective de la catastrophe hospitalière et de notre système de santé actuel. Un ressenti exacerbé par les mots forts et poignants délivrés par des soignants à bout, et appuyés par des spécialistes en économie et politique de santé. Il s’agit en effet, comme l’a indiqué avant le début de la projection, Cyril Perez, l’un des réalisateurs, d’un « film engagé à forte valeur ajoutée humaine ».

Lorsque en 2000, l’OMS a décerné à la France la 1ère place de son classement des meilleurs systèmes de santé au monde, nous pensions y rester. Mais où en sommes-nous plus de 20 ans après ? C’est la réponse à cette question qu’ont tentés d’apporter les protagonistes et l’équipe de ce documentaire, tout en portant une analyse forte et poignante de l’état actuel du système de santé actuel et de l’accès aux soins.

« Nous, Soignants » : des paroles de soignants de la France entière

Les soignants présents dans ce film sont originaires des 4 coins de la France. Ils exercent dans de petites maternités, dans des centres hospitaliers régionaux, en cabinet libéral, dans des CHU, dans des maisons de santé pluridisciplinaires, dans les cités, en centre-ville ou en milieu rural. Ils ont tous accepté de jouer le jeu et de délivrer leur quotidien.

La parole leur est donnée et ils nous font part de leurs souffrances, mais aussi de leur passion du métier qu’ils exercent du mieux qu’ils peuvent dans des conditions difficiles. Leurs mots mettent en avant la dégradation de notre système de santé et l’absence d’accès aux soins pour de plus en plus de personnes.

De la tarification à l’activité pour les centres hospitaliers aux manques de places et de disponibilité dans les hôpitaux et les cabinets de ville, en passant par la diminution importante des soignants, tout est balayé avec force et franchise.

« Nous, Soignants » : des cris de colère et d’épuisement face à la dégradation de l’accès aux soins

Ce film nous fait sentir qu’il devient plus qu’urgent de faire le nécessaire pour que l’accès aux soins pour tous soient une véritable réalité. Et aussi que ces professionnels de santé ne démissionnent pas face à cette dégradation du système de soin.

La présence, lors de cette avant-première parisienne, de certains intervenants dont Olivier Brumelot (responsable de la coordination des documentaires France 3 Régions), Gilles Perez et Claire Feinstein (les 2 réalisateurs), Matthieu Aron (Grand reporter à l’Obs et co-auteur du livre « Les infiltrés »), ainsi que de nombreux soignants qui ont fait partie du film, n’a fait qu’accentuer les émotions et les messages dégagés par cette série documentaire.

« Nous, Soignants » : une diffusion sur France 3 le 29 novembre 2023

La diffusion grand public de cette coproduction 13 PRODS et France Télévisions, réalisée par Claire Feinstein et Gilles Perez, est programmée Mercredi 29 Novembre 2023 à 22H40 sur France 3. Et même si l’heure est tardive, il serait dommage de rater ce rendez-vous qui retrace les décisions et les choix politiques qui ont mené à cette situation, et souffle quelques idées pour redresser le système. Et sachant que le replay sera disponible 1 mois, il sera toujours temps de le visionner plus tard.