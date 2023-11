Conscience de soi : les bébés montrent des signes dès l’âge de quatre mois

L'ESSENTIEL Dès l’âge de quatre mois, les enfants présentent une activité cérébrale somatosensorielle accrue.

Au fur et à mesure que les bébés grandissent, leur cerveau construit une conscience plus sophistiquée de la façon dont leur corps existe dans l'espace qui les entoure.

Face à ces résultats, les auteurs veulent mener d’autres recherches auprès de nouveau-nés et de participants plus âgés.

Des chercheurs de l’université de Birmingham (Angleterre) ont récemment apporté un nouvel éclairage sur le développement de la conscience de soi. Dans le cadre d’une étude, ils ont voulu savoir si, au cours de la première année de vie, le cerveau des tout-petits peut supporter "les interactions dynamiques entre la vision et la somatosensation, qui sont nécessaires pour représenter l'espace péripersonnel". Pour cela, les auteurs ont recruté 20 bébés âgés de 4 mois et 20 nourrissons ayant 8 mois. Les jeunes participants ont vu une balle sur un écran qui se rapprochait ou s'éloignait d'eux. Lorsque la balle était la plus proche d'eux sur l'écran, les bébés recevaient une petite vibration au niveau de leurs mains pendant que leur activité cérébrale était mesurée.

Les bébés "peuvent percevoir l'espace qui les entoure et comprendre comment leur corps interagit avec"

Selon les résultats, parus dans la revue Scientific Reports, dès l'âge de quatre mois, les enfants présentent une activité cérébrale somatosensorielle accrue lorsqu'une petite vibration, soit un toucher, est précédé d'un objet se déplaçant vers eux. Chez les bébés âgés de huit mois, lorsque le toucher au niveau leur main était précédé du déplacement de la balle sur l'écran, l'activité cérébrale des enfants montrait des signes d'étonnement.

"Nos résultats indiquent que dès les premiers mois de la vie, avant même que les bébés n'aient appris à attraper des objets, le cerveau multisensoriel est câblé pour établir des liens entre ce que les bébés voient et ce qu'ils ressentent. Cela signifie qu'ils peuvent percevoir l'espace qui les entoure et comprendre comment leur corps interagit avec cet espace", a déclaré Giulia Orioli, auteure des recherches dans un communiqué. "Maintenant que nous savons que les bébés, aux premiers stades de leur développement, commencent à montrer des signes de ce type, nous nous interrogeons sur la part d'apprentissage ou d'inné dans ces capacités", a ajouté Andrew Bremner, qui a aussi participé aux travaux.

Conscience de soi : voir si les nouveau-nés montrent des signes précoces de capacités "multisensorielles"

Désormais, les scientifiques comptent poursuivre cette étude avec des participants plus jeunes et plus âgés pour déterminer les types d'activité cérébrale vers lesquels les nourrissons se développent. Ils espèrent également être en mesure de voir s'il existe des signes précoces de ces capacités "multisensorielles" chez les nouveau-nés.

"C'est un défi de travailler avec des nouveau-nés, car ils passent une grande partie de leur temps à dormir et à manger, mais nous commençons à avoir du succès avec cette tranche d'âge, et il sera fascinant de voir si les bébés âgés de quelques jours seulement ont les bases d'une perception de leur corps dans l'espace. Si c'est le cas, il se pourrait que nous allions étudier les origines de la conscience humaine", a conclu Giulia Orioli.