Pourquoi les émotions suscitées par la musique créent des souvenirs si puissants

L'ESSENTIEL Les états émotionnels dynamiques façonnent la structure épisodique de la mémoire.

Dans l’étude, les changements émotionnels causés par la musique ont permis aux participants de se souvenir plus facilement de ce qu'ils avaient vu et du moment où ils l'avaient vu.

Selon les auteurs, cette découverte est prometteuse sur le plan thérapeutique pour aider les personnes souffrant de troubles du stress post-traumatique.

Les émotions des êtres humains fluctuent avec le temps. Cependant, on ne sait pas exactement comment ces états émotionnels changeants influencent l’organisation de la mémoire épisodique, qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace et de se projeter dans le futur. Ainsi, des scientifiques de l’université de Californie à Los Angeles (États-Unis) ont décidé d’examiner comment la dynamique des émotions nous aide à former des souvenirs distincts et durables. Pour cela, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Manipuler les émotions des participants avec de la musique

Dans le cadre des travaux, les chercheurs ont eu recours à des morceaux musicaux pour manipuler les émotions des volontaires. Dans le détail, l’équipe a embauché des compositeurs pour créer une musique spécialement conçue pour susciter des sentiments joyeux, anxieux, tristes ou calmes. Les participants l’ont écouté tout en imaginant un récit pour accompagner une série d'images neutres sur un écran d'ordinateur, comme une tranche de pastèque, un portefeuille ou un ballon de football. Ils ont également utilisé la souris d'un ordinateur pour suivre les changements d'instant en instant dans leurs sentiments grâce à un nouvel outil développé pour suivre les réactions émotionnelles à la musique. Ensuite, après avoir effectué une tâche destinée à les distraire, les volontaires ont dû de nouveau voir des paires d’images dans un ordre aléatoire. Pour chaque paire, il leur a été demandé quelle image ils avaient vu en premier, puis à quelle distance dans le temps ils avaient l'impression d'avoir vu les deux objets.

Émotions : "les moments intenses pourraient rester dans les mémoires comme ayant duré plus longtemps"

Selon les résultats, la mémoire épisodique était organisée autour des états émotionnels. Les auteurs ont constaté que les paires d'objets vus immédiatement par les adultes avant et après un changement d'état émotionnel, qu'il soit d'intensité élevée, présentaient des intervalles plus éloignés dans le temps que les images ne couvrant pas un changement émotionnel. Autre constat : les volontaires avaient également une moins bonne mémoire pour l’ordre des éléments vu lors de changements émotionnels par rapport aux éléments qu’ils avaient visionnés alors qu’ils se trouvaient dans un état émotionnel plus stable. Ces effets suggèrent qu’un changement d’émotion résultant de l’écoute de musique écartait de nouveaux souvenirs.

"Cela nous indique que les moments intenses de changement émotionnel et de suspense, comme les phrases musicales de 'Bohemian Rhapsody' de Queen, pourraient rester dans les mémoires comme ayant duré plus longtemps. Les musiciens et les compositeurs qui associent des événements émotionnels pour raconter une histoire imprègnent peut-être nos souvenirs d'une structure temporelle riche et d'une notion du temps plus longue", a déclaré Mason McClay, auteur des travaux, dans un communiqué.

Stress post-traumatique : la musique peut aider les patients à ressentir des émotions positives

Les volontaires ont été interrogés le lendemain pour évaluer leur mémoire à long terme. Ils se sont mieux souvenus des éléments et des moments où leurs émotions changeaient, surtout s'ils éprouvaient des émotions positives intenses. Cela suggère que se sentir plus positif et plus énergique peut fusionner différents éléments d’une expérience dans la mémoire. "Nous pensons que nous pouvons déployer des émotions positives, éventuellement en utilisant la musique, pour aider les personnes atteintes de troubles du stress post-traumatique à mettre un souvenir original dans une boîte et à le réintégrer, afin que les émotions négatives ne se répercutent pas dans la vie quotidienne", a conclu David Clewett, co-auteur de l’étude.