Bouton de fièvre : 6 mesures pour ne pas le transmettre

L'ESSENTIEL L'herpès labial est provoqué par le virus Herpès simplex virus 1.

Il est particulièrement contagieux lors des poussées de boutons de fièvre.

Plusieurs mesures permettent d'éviter les contagions comme éviter d'embrasser ses proches dès les premiers symptômes d'un bouton de fièvre.

L'herpès labial, plus connu sous le nom de bouton de fièvre, se caractérise par l’apparition de petites vésicules sur une lèvre à la jonction entre la peau et la muqueuse. Le fautif ? Le virus Herpès simplex virus 1 (HSV1). Selon les estimations de l’OMS, 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans dans le monde sont infectées par ce dernier. Plusieurs mesures permettent de limiter la transmission et l'apparition de cette infection particulièrement contagieuse.

Bouton de fièvre : les bons gestes à avoir pour éviter l’infection

Le bouton de fièvre peut être transmis par contact direct avec les lésions et la salive de l'individu infecté. La contagion est possible dès les signes précurseurs de l'éruption (rougeurs, picotements, démangeaisons au niveau des lèvres) jusqu'à l'apparition des croûtes.

Pour éviter de transmettre le virus HSV1 à ses proches, il est recommandé d’éviter d'avoir des contacts lors d’une poussée d’herpès labial :

N’embrassez pas vos proches : il est important d’éviter les contacts avec les enfants en bas âge et les personnes immunodéprimées qui peuvent développer des complications importantes .

Limitez les sports de contact comme le karaté, le football ou le rugby.

Évitez les rapports sexuels bucco-génitaux pendant la poussée : "ces rapports mettant en contact la bouche avec le sexe peuvent être à l'origine d'une transmission du virus présent sur les lèvres aux organes génitaux du partenaire. De même, un doigt ayant touché un bouton de fièvre peut transporter le virus sur d'autres parties du corps", prévient l' Assurance Maladie sur son site internet

Il est aussi important d’être vigilant au respect des règles d'hygiène. Il faut :

se laver les mains après avoir touché la lésion ;

utiliser ses propres serviettes de bain et gants de toilette ;

Ne pas partager les baumes et rouges à lèvres, les couverts ou encore les rasoirs.

Bouton de fièvre : comment éviter la poussée d’herpès labial ?

Le virus Herpès simplex virus 1 ne disparaît pas de l’organisme une fois la primo-infection passée, généralement dans l’enfance. Il s’installe dans un ganglion nerveux où il peut rester “endormi”. Certains facteurs peuvent favoriser sa réactivation :