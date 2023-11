Snoop Dogg arrête le cannabis : quels peuvent être les effets d'un tel sevrage ?

L'ESSENTIEL Le rappeur Calvin Broadus, plus connu sous le nom de Snoop Dogg, vient d’annoncer qu’il avait décidé d’arrêter le cannabis.

L’arrêt du cannabis peut révéler certains problèmes masqués jusqu’alors par sa consommation : troubles du sommeil, nervosité, irritabilité, anxiété, stress, schizophrénie, trouble bipolaire.

Le sevrage du cannabis est plus difficile pour les fumeurs réguliers (plus de dix fois par mois) et les consommateurs de tabac.

Après des années de consommation intensive et assumée, le rappeur Calvin Broadus, plus connu sous le nom de Snoop Dogg, vient d’annoncer qu’il avait décidé d’arrêter le cannabis.

Troubles du sommeil, nervosité, anxiété... Le sevrage du cannabis a des effets secondaires

"Après beaucoup de considération et de discussions avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer. Respectez ma vie privée dans ce moment s’il vous plaît", a posté l’artiste hier jeudi 16 novembre sur ses comptes Instagram et X (ex-Twitter).

Si l’initiative de Snoop Dogg sera à terme globalement bonne pour sa santé, le sevrage du cannabis peut toutefois s’avérer difficile de par les nombreux effets secondaires qu’il peut générer. "L’idée de se passer d’un produit que l’on consomme régulièrement est angoissante pour de nombreux usagers", explique ainsi le site Drogues Info Service. "L’arrêt du cannabis peut également révéler certains problèmes masqués jusqu’alors par sa consommation : troubles du sommeil, nervosité, irritabilité, stress", poursuivent les experts.

L’arrêt du cannabis peut aussi révéler des maladies psychiatriques plus graves comme la schizophrénie et le trouble bipolaire, les personnes atteintes mais non diagnostiquées ayant souvent pris pour habitude de réguler leurs symptômes en fumant.

Comment gérer au mieux le sevrage du cannabis ?

Comment dès lors se sevrer sans risque du cannabis ? "Reprendre une activité sportive, s’essayer à la sophrologie ou encore découvrir des techniques de relaxation peuvent aider à apaiser les tensions dévoilées par l’arrêt de sa consommation", précise le site Drogues Info Service.

"Bien que l’arrêt du cannabis seul soit possible, cela ne signifie pas qu’il soit facile et rapide à mettre en place. Si vous n’y parvenez pas, n’hésitez pas à vous faire aider par un professionnel spécialisé (médecin ou psychologue par exemple). A l’écoute de votre situation, il vous accompagnera et vous soutiendra dans votre démarche. Vous pouvez également avoir recours au téléphone ou à Internet. Vous pouvez joindre anonymement l’un de nos écoutants tous les jours au 0 800 23 13 13 ou par chat", peut-on également lire sur la page web dédiée à cette problématique.

Les Français consomment beaucoup de cannabis

Précisons pour finir que le sevrage du cannabis est plus difficile pour les fumeurs réguliers (plus de dix fois par mois) et les consommateurs de tabac.

D’après le rapport 2022 de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT), la France compte 5 millions d’usagers du cannabis, ce qui en fait la substance illicite la plus consommée au sein de l’Hexagone. Parmi eux, environ 1,3 million sont des consommateurs réguliers et 850.000 sont même des utilisateurs quotidiens.