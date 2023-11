Crise d'épilepsie : ce qu’il faut faire pour aider une personne qui convulse

L'ESSENTIEL L'épilepsie est une affection neurologique courante qui entraîne des convulsions. En France, environ 600.000 personnes ont une épilepsie. La moitié d’entre elles ont moins de 20 ans, cette maladie étant plus fréquente chez les enfants et les personnes âgées. La cause exacte de l'épilepsie peut varier, mais elle résulte souvent de lésions cérébrales ou de la génétique.

On distingue les épilepsies généralisées (un tiers des cas), au cours desquelles les neurones touchés propagent l’anomalie à l’ensemble du cerveau, et les épilepsies partielles qui restent très localisées dans la région d’origine.

Savoir reconnaître les symptômes d’une crise d’épilepsie peut aider à prodiguer des premiers soins : protéger la tête de la personne, tourner son corps sur le côté, donner un éventuel médicament de secours...

Une personne qui pousse brutalement un cri, perd connaissance, tombe brutalement à terre et se contorsionne de façon spasmodique... La crise d'épilepsie, une maladie chronique du cerveau, se caractérise par des manifestations physiques transitoires qui résultent de décharges électriques brusques et excessives d'influx nerveux dans le cerveau, véritables "éclairs" parcourant de nombreux neurones, indique l’Assurance Maladie.

Comment venir en aide à une personne qui ferait une crise devant nos yeux ? Dans un article paru sur le site des hôpitaux de l’Université du Kentucky (Etats-Unis), le neurologue Dr. Jordan Clay, du Kentucky Neuroscience Institute, rappelle les bons réflexes à avoir.

Ce qu’il se passe dans le cerveau lors d’une crise d’épilepsie

"Lors d'une crise, l'activité électrique du cerveau devient folle, c’est-à-dire que les impulsions électriques, par lesquelles les neurones communiquent, deviennent chaotiques", explique le spécialiste.

Cette tempête électrique sous le crâne peut entraîner un certain nombre de symptômes différents en fonction des zones cérébrales touchées. Parmi les plus courants : des contractions musculaires qui mènent à des secousses ou des convulsions ; une perte de conscience (et souvent la chute qui s’ensuit) ; le regard perdu dans le vide ; voire un ressenti de sensations étranges (odeurs, goûts, impressions...).

Savoir reconnaître ces signes, avant-coureurs ou non, peut aider à prodiguer des premiers soins sans attendre, en particulier lorsque la crise ne s’arrête pas d’elle-même au bout de quelques minutes et peut mettre alors la vie de la personne en danger.

Quels premiers secours en cas de crise d’épilepsie ?

- Rester avec la personne jusqu’à la fin de la crise, en étant le plus calme possible.

- Protéger sa tête, en guidant doucement la personne vers le sol (si elle ne s’y trouve pas déjà) et en plaçant un "oreiller" sous sa nuque pour éviter les blessures.

- S’assurer qu’il n’y a pas de danger aux alentours, comme des objets tranchants.

- Tourner la personne sur le côté si elle est au sol : la position latérale de sécurité réduit le risque d’étouffement en cas de vomissement ou de salivation.

- Garder en tête la temporalité : si la crise dure plus de cinq minutes ou si une autre lui succède dans la foulée, il est nécessaire d’appeler un médecin.

- Lire les instructions et donner le "médicament de secours", souvent un spray nasal, si la personne en a un.

- Appeler systématiquement un médecin en cas de complications après la fin de la crise, comme une blessure ou des difficultés respiratoires.

Attention également, alerte le neurologue, aux idées reçues sur la gestion d’une crise d’épilepsie ! Ainsi, contrairement à la croyance populaire, mieux vaut ne pas retenir la personne en train de faire une crise (mais plutôt laisser la crise suivre son cours), ne pas mettre quoi ce soit dans sa bouche (au risque que la personne se blesse), ou encore ne pas lui verser d’eau sur le visage (cela n’enrayera pas la crise).