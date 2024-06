Digestion : 5 épices bonnes pour le fonctionnement de l'intestin

L'ESSENTIEL Un gastro-entérologue américain a listé cinq épices facilitant la digestion et réduisant les inflammations de l'intestin.

Curcuma, gingembre, coriandre, fenouil et cannelle ont de nombreux bienfaits digestifs.

Un mode de vie sain est à adopter en parallèle.

Constipation, gaz, diarrhée, douleurs au ventre…. Le système digestif est une machine complexe qui peut facilement s’enrayer. Des gestes simples peuvent l’aider à retrouver son bon fonctionnement : rester bien hydraté, opter pour une alimentation riche en fibres, faire de l’exercice, éviter le stress et également consommer des épices.

Dans une interview accordée au site américain Well & Good, le gastro-entérologue Dr Kenneth Brown expose les cinq épices qui contribuent à rétablir un bon transit et à combattre l’inflammation intestinale.

Curcuma : cette épice combat le syndrome du côlon irritable

Le curcuma est utilisé en médecine traditionnelle depuis des centaines d'années. En effet, cette plante possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires bonnes pour l’organisme, notamment le système digestif.

"Certaines recherches suggèrent qu'il pourrait avoir des avantages pour la santé intestinale, notamment en réduisant l'inflammation et en améliorant les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI)", indique le Dr Brown. Une étude de 2022 a démontré que le curcuma pouvait réduire la gravité des symptômes de cette pathologie, comme les douleurs abdominales, que l’épice soit consommée seule ou en association avec des médicaments pour le SCI.

Gingembre : il améliore l’inconfort digestif

Vous pouvez également vous tourner vers le gingembre si vous avez des difficultés à digérer ou si vous souffrez de problèmes intestinaux fréquents. "Cette épice est connue pour ses propriétés digestives et peut aider à réduire les ballonnements et autres inconforts digestifs", précise le Dr Brown. "C'est aussi un agent anti-inflammatoire naturel."

Selon des recherches présentées en 2019, le gingembre peut aider à réduire les crampes, prévenir les flatulences et soulager les nausées.

Avec ces nombreux effets bénéfiques sur la digestion, n’hésitez pas à l’ajouter à vos plats ou à terminer vos repas avec un thé au gingembre.

Coriandre : cette plante facilite le transit

De nombreuses personnes n'apprécient pas le goût de la coriandre. Cependant, "cette épice est riche en antioxydants et il a été démontré qu'elle possède des propriétés anti-inflammatoires", précise le médecin. La plante a de nombreux avantages digestifs, "notamment en réduisant les ballonnements et en améliorant les selles", ajoute-t-il.

Une étude publiée en 2022 a révélé que la coriandre a une action sur les problèmes gastriques "en stimulant le foie pour augmenter la sécrétion de bile et d'autres enzymes digestives". Ces derniers boostent l'action du système digestif, raccourcissant ainsi le temps de passage des aliments à travers le tube digestif.

Fenouil : il améliore la digestion

"Le fenouil a une saveur de réglisse et est souvent utilisé pour faciliter la digestion. Cela peut aider à réduire les ballonnements et à améliorer la fonction digestive globale", indique le Dr Brown.

La plante aide également à lutter contre le syndrome du côlon irritable. Un essai contrôlé randomisé de 2016 a révélé que la combinaison avec le curcuma améliorait d'une façon importante les symptômes et la qualité de vie des participants atteints d'un SCI léger à modéré.

Cannelle : cette épice diminue les ballonnements

La cannelle possède également de nombreuses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le Dr Kenneth Brown convient que l’épice peut "avoir des avantages pour la santé intestinale, et certaines recherches suggèrent qu'elle peut aider à réduire les ballonnements et à améliorer la digestion".

Mais attention à ne pas en abuser. Le sucre contenu dans la cannelle pourrait provoquer des soucis intestinaux. Pour profiter des bienfaits, le spécialiste recommande d’ajouter une pincée ou deux de poudre de cannelle dans des flocons d’avoine ou sur des tranches de pomme. Vous pouvez également bénéficier de ses vertus en laissant infuser un bâton de cannelle dans de l’eau chaude pendant quelques minutes.

