Diabète : l’insuline est moins sensible à la température qu'on ne le pensait

L'ESSENTIEL Une partie croissante de la population mondiale touchée par le diabète réside dans des environnements difficiles, confrontée à une exposition prolongée à la chaleur extrême en raison de la crise climatique, tout en luttant contre un accès limité à la réfrigération.

Dans des conditions de vie difficiles, il est possible de conserver des flacons et des cartouches non ouverts de certains types d'insuline à une température maximale de 25 °C pendant six mois et à une température maximale de 37 °C pendant deux mois.

Ces conditions de conservation et de stockage n’ont pas d’impact significatif sur l’efficacité de l’insuline.

L'insuline, fabriquée par le pancréas, est présente en permanence dans le sang. Son rôle est de maintenir la glycémie autour de 1 g/L lorsque les apports de sucre sont importants. Chez les personnes en bonne santé, lorsque le taux de sucre s’élève, par exemple après un repas, le pancréas produit plus d’insuline pour ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau normal. Chez les adultes souffrant de diabète, ce système ne fonctionne pas correctement. Ainsi, ils doivent s’injecter de l'insuline plusieurs fois par jour.

Diabète : certains patients ont un accès limité à la réfrigération et sont confrontés à une chaleur extrême

Problème : les autorités sanitaires et les fabricants soulignent la sensibilité de l'insuline à la température et conseillent de la conserver au réfrigérateur avant d'être utilisée afin de préserver son efficacité. Dans le détail, "les recommandations de durée de conservation en cours d'utilisation peuvent aller de 10 à 45 jours, et la température maximale d'utilisation varie entre 25 °C et 37 °C. La gestion optimale de la chaîne du froid de l'insuline, depuis la fabrication jusqu'au point de livraison aux personnes atteintes de diabète, doit toujours être maintenue", ont indiqué des chercheurs du Cochrane.

Cependant, pour des millions de diabétiques vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, la dure réalité est que l'électricité et la réfrigération sont des luxes auxquels ils n'ont pas accès. Les populations vulnérables des zones détruites par la guerre, des régions sujettes aux catastrophes et des territoires touchés par les crises climatiques, y compris celles qui souffrent d'une chaleur extrême, ont également besoin de solutions qui ne reposent pas sur des réfrigérateurs électriques.

L’insuline est toujours efficace après avoir été conservée à des températures entre 25 °C et 37 °C durant des mois

Ainsi, les scientifiques ont réalisé une étude pour analyser la stabilité thermique de l'insuline dans diverses conditions de stockage. Pour cela, ils ont passé en revue 17 cohortes et des informations supplémentaires provenant de firmes pharmaceutiques. Ces dernières contenaient des données sur des flacons d'insuline, des stylos-injecteurs et des seringues pré-remplies.

Les résultats, publiés dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews, ont montré qu'il était possible de conserver des flacons et des cartouches non ouverts de certains types d'insuline à des températures allant jusqu'à 25 °C pendant six mois au maximum, et jusqu'à 37 °C pendant deux mois au maximum, sans perte d’efficacité significative de l'insuline.

"Notre étude ouvre de nouvelles possibilités pour les personnes vivant dans des environnements difficiles, où l'accès à la réfrigération est limité. En comprenant la stabilité thermique de l'insuline et en explorant des solutions de stockage innovantes, nous pouvons avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui dépendent de l'insuline pour leur bien-être", ont conclu les scientifiques dans un communiqué.