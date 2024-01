Perte de poids : découvrez ces raisons qui vous empêchent de maigrir

L'ESSENTIEL De mauvaises habitudes peuvent freiner ou empêcher la perte de poids lors d'un régime alimentaire.

Le type de régime, le stress et la fatigue jouent un rôle dans la perte de poids.

Il est recommandé de consommer des protéines et de ne pas sauter de repas.

Lorsque vous tentez de maigrir, vous changez vos habitudes alimentaires et peut-être aussi reprenez le sport. Si aucun changement ne se produit sur la balance, différentes raisons peuvent l'expliquer. Dans une interview donnée au magazine Best Life, le Dr Amy Killen, médecin en médecine régénérative, et Trista Best, diététicienne, les exposent.

Attention au type de régime, au stress et à la fatigue

Les spécialistes avancent une première explication: les régimes et les solutions rapides. Si vous changez de régime alimentaire ou vous vous privez de certains aliments, votre perte de poids risque d’être moindre. "Chaque fois qu'un régime vous oblige à éliminer certains aliments (surtout ceux que vous aimez), à contrôler tout ce que vous mettez dans votre bouche ou à vous affamer, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas le suivre sur le long terme (…) Pour réussir un régime à long terme, choisissez un mode de vie sain qui inclut suffisamment de flexibilité pour vous voir adhérer au programme pendant des mois ou des années, plutôt que pendant des jours ou des semaines", a conseillé le Dr Amy Killen.

Le stress ou la fatigue peuvent également influencer la perte de poids car nous sommes plus susceptibles de céder à des envies de nourriture lors de ces moments. Or, ces fringales poussent généralement à consommer des aliments riches en calories. "Les effets du stress chronique sont très similaires aux effets du manque de sommeil sur la perte de poids, car, comme le manque de sommeil, le stress chronique provoque des taux élevés de cortisol qui peuvent affecter l'insuline et la capacité de votre corps à brûler les graisses au lieu de les stocker", a précisé la spécialiste en médecine régénérative.

Pour favoriser la perte de poids, il est donc recommandé de faire des bonnes nuits, au minimum sept heures. Il faut également supprimer les écrans et ne pas manger une heure à deux heures avant le coucher.

Consommez des protéines et évitez de sauter des repas

Dans le cadre d'un régime alimentaire, la consommation de protéines est indispensable car elles favorisent la satiété. Le manque de protéines peut entraîner le grignotage. "Il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir quelle quantité de protéines vous devez consommer pour perdre du poids. Cependant, une recommandation commune est de viser 1,2 à 1,6 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Cela correspond à environ 15 à 20 % de votre apport calorique quotidien", a indiqué Trista Best.

Lors de son interview, la diététicienne a expliqué que sauter des repas est également une mauvaise habitude qui ralentit le métabolisme et favorise donc la prise de poids plutôt que la perte. Elle a conseillé de faire des mini-repas quatre ou cinq fois par jour pour remplacer les trois grands traditionnels repas.