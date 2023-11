Ménopause : 4 astuces pour garder un coeur en pleine forme

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les Françaises, et les risques d'en développer sont plus grands après la ménopause.

Plusieurs gestes simples permettent aux femmes ménopausées d'améliorer sa santé cardiaques comme faire un bilan de santé régulièrement et avoir une alimentation saine.

Certains exercices physiques aident aussi les femmes ménopausées à améliorer leur force musculaire et leur densité osseuse.

“Il n’y a pas de solution universelle pour passer la ménopause ni pour avoir une bonne santé cardiaque", explique Brooke Aggarwal, professeur adjoint de sciences médicales en cardiologie à l’Université de Columbia et bénévole du mouvement de sensibilisation à la santé cardiaque des femmes Go Red for Women de l'American Heart Association, dans un communiqué. Et avec l'allongement de l'espérance de vie, la ménopause peut désormais représenter jusqu'à 40 % de l'existence d'une femme.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les Françaises, avec plus de 200 décès par jour, selon la Fédération Française de Cardiologie, qui conseille de faire attention aux étapes clés de la vie hormonale (contraception, grossesse et ménopause) car “à tout âge, les hormones ont un impact sur la vie de la femme et c’est pour cette raison qu’il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son cœur. Pour prendre soin de sa santé cardiaque pendant la ménopause et tout au long de sa vie, les experts de l'American Heart Association prodiguent leurs conseils.

Ménopause : faire attention à son bilan de santé et son alimentation

Le premier conseil des spécialistes est de faire un bilan de santé tous les ans. Il s’agit notamment de vérifier la tension artérielle (pour l’hypertension artérielle), la glycémie (pour le diabète de type 2), l’indice de masse corporelle (pour le surpoids ou l’obésité) et le niveau de cholestérol. Une consultation annuelle avec son médecin généraliste permet de faire le point sur ces différents paramètres.

Le second élément aidant à garder un cœur en pleine forme est d’adopter une bonne alimentation. Les régimes de type DASH et méditerranéen sont parmi les meilleurs pour la santé. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), ce dernier, caractérisé par une plus forte consommation de fruits et légumes ainsi que d’huile d’olive (riche en acides gras monoinsaturés), est associé à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires avec un niveau de preuve convaincant.

Santé cardiaque : éviter la sédentarité et les mauvaises nuits

Tout au long de la vie et pendant la ménopause, il est conseillé de faire de l’exercice physique. Certaines activités sont particulièrement recommandées à cette période de la vie, comme les exercices musculaires en force et en résistance. L'organisme américain explique qu'en plus de lutter contre la sédentarité, ils présentent l'avantage supplémentaire d'augmenter la force osseuse et la masse musculaire. "Au fur et à mesure que les femmes entrent en ménopause, la densité osseuse peut être touchée et la composition corporelle a tendance à se déplacer vers une masse musculaire plus faible. Faire des exercices musculaires en force et en résistance au moins deux fois par semaine peut aider vos os et vos muscles à maintenir leur force et leur densité", précise l'association.

Dernière astuce pour la santé cardiaque : bien dormir. La ménopause s’accompagne de troubles du sommeil, de sueurs nocturnes, de bouffées de chaleur qui se manifestent surtout la nuit et perturbent le sommeil. Il est donc conseillé de prendre soin de vos nuits. D'autant plus qu'un meilleur sommeil aide aussi à avoir un système immunitaire plus fort, une meilleure humeur, plus d'énergie, une pensée plus claire et un risque plus faible de maladies chroniques. Pour favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil, il est recommandé éteindre tous les écrans une à deux heures avant le coucher, lire ou faire une autre activité personnelle calme qui vous fasse plaisir, etc. Si vraiment votre sommeil est trop perturbé, n’hésitez pas à en parler à votre médecin qui vous aidera à trouver des solutions.