Movember : quels sont les signes du cancer de la prostate ?

L'ESSENTIEL En novembre, la fondation Movember débute son action annuelle de sensibilisation sur le cancer de la prostate.

Plus de 50.000 cancers de la prostate sont diagnostiqués chaque année.

Des manifestations liées à l’augmentation du volume de la prostate peuvent alerter sur un potentiel cancer de la prostate.

Chaque année, plus de 50.000 cas de cancer de la prostate sont détectés en France. En novembre, les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache dans le cadre du mois de sensibilisation du cancer de la prostate, mais également du cancer des testicules, de la santé et de la prévention du suicide.

Cette action, menée depuis plus de 20 ans par la fondation Movember, a pour objectif de prévenir les problèmes de santé physique et mentale chez les hommes, qui sont souvent trop négligés, et d’encourager le dépistage de ces pathologies. "Généralement, les hommes meurent 4 à 5 ans plus tôt que les femmes et de causes qui peuvent être largement évitées. Ce qui signifie que cela n’a pas lieu d’être : nous pouvons tous nous mobiliser pour vivre de plus saines, de plus heureuses et de plus longues vies", a noté l’association Movember au quotidien Sud-Ouest.

Quels sont les symptômes alertant d'un cancer de la prostate ?

Aux premiers stades de la maladie, le cancer de la prostate ne provoque généralement pas de symptômes. Des signes dus à la compression de l’urètre lorsque la prostate augmente de volume peuvent toutefois survenir. On distingue notamment :

une pollakiurie , autrement dit un besoin fréquent d’uriner, en particulier la nuit ;

des difficultés à avoir une érection ; des douleurs au moment de l’éjaculation.



Néanmoins, ces manifestations liées à l’augmentation du volume de la prostate peuvent être présentes dans des pathologies plus fréquentes que le cancer de la prostate, comme l’hypertrophie bénigne de la prostate ou la prostatite, une infection de la prostate.

D’après l’Institut Curie, des douleurs au niveau des os du dos, du bassin et des jambes peuvent être identifiées lorsque la tumeur s’étend. Une fatigue et une perte de poids peuvent aussi apparaître.

Cancer de la prostate : une tumeur souvent découverte lors d’une consultation médicale

En raison de l’absence de symptômes au début de la pathologie, le cancer de la prostate est souvent diagnostiqué à l’occasion d’une consultation médicale. Le médecin peut remarquer une consistance anormale de la prostate au toucher rectal, ou une élévation du taux de l’antigène prostatique spécifique (PSA), une protéine fabriquée par la prostate, en lisant les résultats d’une prise du sang.

Cette tumeur prostatique peut aussi être découverte lors d’une consultation pour des troubles urinaires ou des douleurs du bas du dos ou des hanches.