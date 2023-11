Hypertension : les aliments à exclure impérativement de vos menus

L'ESSENTIEL Il faut consommer moins de 6 g/jour de sel en cas d’hypertension artérielle.

Il est aussi recommandé d’éviter les acides gras saturés.

Faire du sport, perdre du poids, arrêter le tabac font aussi partie des mesures hygiéno-diététiques à mettre en place en cas d'HTA.

En France, 17 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle (HTA), selon Santé Publique France. Des médicaments antihypertenseurs peuvent être prescrits aux patients atteints de cette pathologie.

Hypertension : les aliments riches en sodium à éviter

Mais, comme l’explique l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) les premières mesures à mettre en place sont hygiéno-diététiques : perte de poids, activité physique régulière, arrêt du tabac, mais aussi réduction de la consommation de sel (moins de 6 g/jour) et une alimentation riche en légumes et en fruits et pauvre en graisses d’origine animale. Mais comment compenser ?

En cuisine, vous pouvez opter pour des substituts sodés. Il existe par exemple du sel de légumes ou du gomasio, qui imite le goût sans ses aspects néfastes. Mais le sel se cache aussi dans beaucoup d’aliments. Ainsi, il vous faut être particulièrement vigilant lorsque vous faites vos courses, notamment aux étiquettes des plats préparés, des aliments transformés et même du pain.

Autre piège : l’eau. Certaines contiennent un taux très élevé de sodium et sont donc déconseillées si vous souffrez d’hypertension artérielle.

Hypertension : éviter les aliments riches en acides gras saturés

Évitez aussi les aliments riches en acides gras saturés. Selon le Vidal, ils sont surtout présents dans les graisses d’origine animale comme le beurre, la crème fraîche, les fromages ou encore le lard.

Les acides gras saturés favorisent les dépôts de cholestérol dans les artères et augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Pour les remplacer, vous pouvez opter pour des huiles végétales comme celle d’olive ou de lin.

Des mesures hygiéno-diététiques à appliquer en cas d’hypertension artérielle mais aussi dès à présent pour être en bonne santé.