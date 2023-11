Supprimer ce mauvais réflexe peut résoudre les problèmes d'érection

L'ESSENTIEL Le mois sans tabac débute ce mercredi 1er novembre 2023.

Le tabagisme est l’un des facteurs de la dysfonction érectile.

Un peu plus d’un homme sur dix est touché par un trouble de l’érection au cours de sa vie selon l'Assurance maladie.

Le mois sans tabac commence aujourd’hui, ce mercredi 1er novembre. Les bénéfices de l’arrêt de la cigarette sont nombreux : amélioration du goût et de l’odorat, récupération des capacités respiratoire, moins de toux, peau plus belle, diminution du risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), de cancers… Mais aussi moins de troubles pour les hommes souffrant de dysfonction érectile.

Le tabac en cause dans les problèmes d'érection

“Le tabac, en agissant à la fois au niveau vasculaire et musculaire, entraîne une diminution du débit artériel, normalement multiplié par 10 lors d’une érection, et entrave le remplissage des corps caverneux de la verge, peut-on lire sur le site du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT). Il en résulte une difficulté à obtenir et maintenir une érection.”

Fumer est donc un facteur de risque de la dysfonction érectile, qui est défini par le Vidal comme l’incapacité à atteindre ou à maintenir une érection satisfaisante en vue d’un rapport sexuel. D'après l’Assurance maladie, en France, un peu plus d’un homme sur dix est touché par des troubles de l'érection au cours de sa vie… Une raison de plus pour arrêter de fumer.

En plus du tabac, quelles sont les autres causes des problèmes d'érection ?

Parmi les autres facteurs de risques de la dysfonction érectile, il y a :

- Une anomalie des vaisseaux sanguins ou des nerfs du pénis.

- Des troubles hormonaux.

- Des troubles structurels du pénis.

- La prise de certains médicaments.

- Certains troubles psychologiques.

- Certaines pathologies comme le diabète.

- Des complications de la chirurgie de la prostate.

Les professionnels de santé doivent tout d’abord comprendre la cause de la dysfonction érectile pour la traiter. Si cela ne suffit pas, des médicaments pourront être proposés ou une chirurgie pour implanter une prothèse pénienne.

L’activité physique est aussi vivement conseillée aux hommes souffrant de dysfonction érectile. Selon une étude publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine, faire régulièrement des exercices d’aérobie, comme de la marche rapide, de la natation ou du vélo, serait presque aussi efficace que le Viagra.