Démence : l'amélioration du sommeil profond peut la prévenir

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que l'amélioration ou le maintien du sommeil profond en vieillissant aide à prévenir la démence.

En effet, 1 % de réduction du sommeil profond par an pour les personnes de plus de 60 ans se traduit par une augmentation de 27 % du risque de démence.

Plusieurs bonnes habitudes aident à mieux dormir.

Améliorer la qualité de son sommeil profond permettrait d'éloigner les troubles cognitifs en vieillissant. Selon une étude menée par l'Université Monash et publiée dans la revue JAMA Neurology le 30 octobre 2023, la réduction de seulement 1 % du sommeil profond par an chez les personnes de plus de 60 ans augmente le risque de démence de 27 %.

Sommeil profond : sa diminution augmente les risques de démence

Avant de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 346 participants âgés de plus de 60 ans. Ces derniers avaient effectué deux études sur le sommeil au cours des périodes 1995 à 1998 et 2001 à 2003 avec une moyenne de cinq ans entre les deux tests. De plus, l'apparition de symptômes de démence était surveillée par l'équipe jusqu'en 2018.

L'analyse des données recueillies a permis de constater que la quantité de sommeil profond diminuait entre les deux analyses des nuits des participants. De plus, même après avoir pris en compte d'autres facteurs de risque comme le sexe, l'usage de médicament ou le tabagisme, chaque pourcentage de diminution du sommeil profond par an était associé à une hausse de 27 % du risque de démence.

"Le sommeil lent profond soutient le cerveau vieillissant de nombreuses façons. Nous savons que le sommeil augmente l'élimination des déchets métaboliques du cerveau, y compris en facilitant celles des protéines qui s'agrègent dans la maladie d'Alzheimer", explique le professeur Matthew Pase de la Monash School of Psychological Sciences et du Turner Institute for Brain and Mental Health à Melbourne dans un communiqué.

"Cependant, à ce jour, nous n'avons pas été sûrs du rôle du sommeil à ondes lentes dans le développement de la démence. Nos résultats suggèrent que la perte de sommeil lent profond peut être un facteur de risque de démence modifiable."

Comment améliorer la qualité du sommeil ?

Les travaux de l'Université Monash soulignent l'importance de maintenir un sommeil profond de qualité chez les personnes âgées. Cela peut être réalisé en adoptant plusieurs bonnes habitudes et gestes adaptés. L'institut national du sommeil et de la vigilance conseille sur son site internet de :