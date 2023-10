Ce jeune garçon de 14 ans invente un savon anti-cancer

L'ESSENTIEL Un adolescent de 14 ans d'Annandale (Etats-Unis) a remporté le concours 3M Young Scientist Challenge pour son projet de savon destiné à traiter le cancer de la peau.

En France, pour l'année 2018, le nombre de décès par mélanome de la peau était estimé à 1 135 chez les hommes et 840 chez les femmes.

Un adolescent de 14 ans d'Annandale (Etats-Unis) a remporté le concours 3M Young Scientist Challenge pour son projet de savon destiné à traiter le cancer de la peau.

Savon anti-cancer : qu'est-ce que le concours 3M Young Scientist Challenge ?

Heman Bekele, élève au lycée W.T. Woodson, s'est mesuré à neuf autres finalistes pour le titre de "meilleur jeune scientifique américain" au cours des quatre derniers mois. Les cerveaux en herbe ont été associés à des scientifiques confirmés qui les ont aidés à transformer leur concept en prototype avant d'être jugé.



Parmi les projets présentés figuraient un gant permettant de détecter l'épilepsie et un dispositif électronique d'affichage en braille d'un bon rapport coût-efficacité. Heman Bekele a gagné pour son savon permettant de traiter un cancer de la peau, aussi connu sous le nom de mélanome.

Savon anti-cancer : comment lutte-t-il contre le mélanome ?

"J'ai fabriqué ce savon en fusionnant un savon médicinal ordinaire avec un rapport 50/30/20 d'acide salicylique, d'acide glycolique et de trétinoïne, qui sont tous des agents kératolytiques qui réactivent lentement les cellules dendritiques", a expliqué Heman Bekele dans sa présentation fait au jury du concours. "Après l'utilisation, le savon libère des récepteurs de type Toll (TLR) dans la peau. Ces récepteurs se fixent sur les cellules dendritiques, ce qui les réactive", décrit-il.



"J'ai posé ma candidature au 3M Young Scientist Challenge parce que je crois que les jeunes peuvent avoir un impact positif sur le monde", a déclaré Heman Bekele à la presse. "J'ai toujours été intéressé par la biologie et la technologie, et cette compétition m'a offert la plateforme idéale pour présenter mes idées", a-t-il poursuivi.



En plus du titre honorifique, le jeune homme a reçu la coquette somme de 25.000 dollars. Au cours des cinq prochaines années, il espère perfectionner son invention (encore non commercialisée et non validée par les autorités sanitaires) tout en créant une association à but non lucratif pour distribuer le savon à bas prix là où il est le plus nécessaire.

Savon anti-cancer : qu'est-ce que le mélanome ?

Il existe deux types de cancers de la peau : les carcinomes cutanés et les mélanomes. Les carcinomes représentent 90 % des cancers de la peau et ne se propagent que rarement. Le second type, les mélanomes, sont des tumeurs malignes du système pigmentaire qui se développent à partir des mélanocytes (cellules qui fabriquent la mélanine responsable de la pigmentation de la peau humaine).



"Les mélanocytes sont normalement présents dans l’épiderme. Dans plus de 90 % des cas, un mélanome se situe au niveau de la peau. Dans de rares cas il peut se développer dans d’autres parties du corps où se trouvent aussi des mélanocytes (yeux, bouche, vagin, anus et dessous des ongles)", précise le centre de recherche Léon Bérard.



La survenue de ce cancer est tardive, près de trois quarts des nouveaux cas étant diagnostiqués au-delà de 49 ans et seulement 27 % entre 15 et 49 ans. En France, en 2018, le nombre estimé de nouveaux cas de mélanome était de 7 886 chez les hommes et 7.627 chez les femmes. Le nombre de décès liés à cette pathologie était estimé cette même année à 1.135 chez les hommes et 840 chez les femmes.