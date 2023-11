Le foie peut fonctionner pendant plus de 100 ans

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, 25 foies répondaient aux critères des organes dont l'âge cumulé était supérieur à 100 ans.

Les donneurs de foie résistant étaient plus âgés, plus précisément ils avaient 84,7 ans contre 38,5 ans pour les autres greffes.

Ces derniers présentaient un taux de transaminases plus faible.

Peu de personnes vivent jusqu'à 100 ans, mais leur foie, lui, pourrait y arriver. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs américains lors d’un congrès de l'American College of Surgeons (ACS). Pour connaître la potentielle longévité de cet organe vital, ils ont analysé des données portant sur 253.406 foies transplantés entre 1990 et 2022. Dans le cadre d’une étude, les scientifiques ont tenu compte de l'âge au moment de la transplantation et de la durée de vie du receveur après avoir reçu ce foie. Selon l’équipe, 25 foies répondaient aux critères des organes dont l'âge cumulé était supérieur à 100 ans.

Les foies pouvant vivre plus de 100 ans provenaient de donneurs plus âgés

D’après les résultats, pour ces foies pouvant fonctionner plus de 100 ans, l'âge moyen du donneur était significativement plus élevé, 84,7 ans contre 38,5 ans pour les autres greffes de foie. Les auteurs ont noté que pour qu'un foie atteigne 100 ans, ils s'attendaient à ce que l'âge moyen du donneur soit plus élevé et que les donneurs soient en meilleure santé. Dans le détail, les donneurs du groupe ayant des foies résistants présentaient une incidence plus faible de diabète et moins d'infections.

"Auparavant, nous avions tendance à éviter d'utiliser les foies de donneurs plus âgés. Si nous parvenons à déterminer ce qui est spécial chez ces donneurs, nous pourrons potentiellement transplanter plus de foies disponibles et obtenir de bons résultats", a déclaré Christine S. Hwang, co-auteur des travaux et professeur agrégé de chirurgie à l'Université du Texas Southwestern Medical Center.

Un taux de transaminases plus faible chez les donneurs dont le foie est résistant

Autre observation : les donneurs de foie résistant présentaient un taux de transaminases, à savoir des enzymes présentes à l'intérieur des cellules en particulier au niveau du foie et des muscles, plus faible. Un taux élevé de transaminases peut causer des problèmes lors d'une transplantation de foie. En outre, les receveurs de foies fonctionnant pendant plus de 100 ans n’avaient pas besoin d’une transplantation en urgence. "Les donneurs et les receveurs présentaient les meilleures conditions. C’est ce qu’il faut pour obtenir de très bons résultats", a précisé, Yash Kadakia, auteur principal des recherches.

Les scientifiques ont constaté qu'aucun greffon résistant ne fonctionnait plus pour cause de non-fonctionnement primaire ou de complications vasculaires ou biliaires. Il n'y avait notamment pas de différence significative dans les taux de rejet à 12 mois entre le groupe ayant reçu un foie vivant pendant plus de 100 ans et le groupe témoin. En outre, les résultats pour le groupe ayant bénéficié d’un foie résistant étaient significativement meilleurs en termes d'allogreffe et de survie des patients.

"Les foies sont des organes incroyablement résistants. Nous utilisons des donneurs plus âgés, nous disposons de meilleures techniques chirurgicales, nous avons fait des progrès en matière d'immunosuppression et nous avons une meilleure adéquation entre les facteurs du donneur et ceux du receveur. Tous ces éléments nous permettent d'obtenir de meilleurs résultats", a conclu Yash Kadakia.