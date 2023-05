Le rôle inattendu du foie sur notre horloge biologique

L'ESSENTIEL Chez les humains, le foie influence le rythme circadien.

Un étude montre la possibilité de décaler l’horloge biologique de souris en introduisant dans leur foie des cellules hépatiques humaines.

Le rythme circadien influence le sommeil, l’alimentation, la santé mentale, la digestion, la pression sanguine, etc.

20 centimètres par 10 et 1,5 kilogrammes en moyenne…. Le foie est l’organe le plus volumineux du corps et son rôle est essentiel : il stocke le glucose, les vitamines et les minéraux issus de la digestion, il fabrique des protéines qui contribuent à la coagulation du sang, il élimine les éléments nocifs du sang, il régule la quantité de certaines substances comme le cholestérol.

Le foie régule l’horloge biologique

Des chercheurs viennent de lui découvrir une nouvelle fonction : la régulation du rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge biologique interne d’une personne, qui est calée sur le rythme jour / nuit quotidien de 24 heures. Celui-ci est très important car il contrôle beaucoup d’activités physiologiques de l’organisme, comme le sommeil, la santé mentale, l’alimentation, les sécrétions hormonales, la digestion, la pression sanguine, etc.

Dans leur étude, publiée dans la revue Science Advances, les scientifiques ont montré qu’il était possible de décaler l’horloge biologique de souris - animaux qui vivent davantage la nuit - en introduisant dans leur foie des cellules hépatiques humaines. Ainsi, celles modifiées avaient en moyenne un décalage de deux heures et commençaient donc à se nourrir 120 minutes avant qu’il ne fasse nuit.

“Pour les chercheurs et chercheuses, ce décalage serait le résultat d'une prise de contrôle de l'horloge centrale de la souris par les cellules de foie humain présentes chez ce modèle animal chimérique, peut-on lire dans le communiqué. Elles seraient ainsi capables d'affecter les horloges périphériques des différents organes.”

Le rythme circadien perturbé en cas de maladie

“Ces résultats suggèrent qu'une modification des rythmes du foie, par exemple lors de pathologies hépatiques telles que la cirrhose, pourrait affecter l'action de synchronisation de l'horloge centrale, explique le communiqué. Cela pourrait affecter à son tour l'ensemble de la physiologie circadienne, y compris le cycle veille/sommeil, et contribuer notamment à l'apparition de pathologies métaboliques. Cette découverte sous-tend également qu'une restauration des cycles perturbés du foie pourraient avoir des bénéfices sur tout l'organisme.”

Des recherches supplémentaires doivent être menées afin de déterminer d’autres mécanismes comme ceux hormonaux ou nerveux dans la dérégulation de l’horloge interne.