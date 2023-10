Position assise prolongée : 20 à 25 minutes d’exercice peuvent compenser le risque de décès

L'ESSENTIEL La sédentarité augmente le risque de décès.

Faire de l’activité physique d’intensité modérée à soutenue chaque jour diminue ce risque, qu’importe le temps de sédentarité des personnes.

En revanche, une activité physique d’intensité légère ne diminue le risque que chez les personnes inactives plus de 12 heures par jour.

La sédentarité est la quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une nouvelle étude, publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine, vient peut-être de trouver une solution pour les personnes dont le mode de vie n’est pas assez actif : faire 20 à 25 minutes d’activité physique par jour, d’intensité modérée à soutenue.

Les personnes inactives plus de 12 heures par jour avaient 38 % de risque de décès en plus

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les données de plus de 11.000 personnes, âgées de 50 ans et plus. Ces informations avaient été récoltées entre 2003 et 2019, dans le cadre de précédentes études. Tous les participants portaient des dispositifs de suivi de leur activité durant, au minimum, 10 heures pendant 4 jours. Il y avait deux groupes de personnes : ceux dont le niveau de sédentarité était inférieur à 10,5 heures par jour (5.943 participants) et ceux dont cette durée était égale ou supérieure à 10,5 heures, soit 6.042 personnes.

Ainsi, les scientifiques ont observé que, sur une période de 5 ans, 805 (7 %) personnes sont décédées, dont 357 (6 %) parmi celles qui avaient passé moins de 10,5 heures sédentaires par jour et 448 chez celles dont ce temps était égal ou supérieur à 10,5 heures. Après analyse des données des dispositifs individuels de suivi de l’activité, les chercheurs ont établi plusieurs conclusions. Tout d’abord, les personnes sédentaires pendant plus de 12 heures par jour avaient 38 % de risque de décès en plus, comparativement à ceux qui passaient 8 heures inactives mais uniquement si ces derniers faisaient 22 minutes d'activité physique modérée à soutenue par jour.

Une activité physique modérée à soutenue diminue le risque de mourir

Deuxième conclusion : faire de l’exercice physique d’intensité modérée à soutenue chaque jour est lié à un risque plus faible de décès, quel que soit le temps passé assis chaque jour. En revanche, une activité physique d’intensité légère n’est associée à un risque de décès plus faible que chez les personnes très sédentaires, soit plus de 12 heures par jour.

D'après l'équipe, plus le temps d'activité physique augmente, plus le risque diminue. Par exemple, 10 minutes supplémentaires par jour étaient associées à une baisse du risque de décès de 15 % chez les participants sédentaires pendant moins de 10,5 heures par jour. Pour ceux dont cette durée était égale ou supérieure à 10,5 heures, le risque diminuait de 35 %. Néanmoins, les chercheurs reconnaissent ne pas avoir pris en compte certaines données qui pourraient influencer leurs résultats, comme l’alimentation ou l’état de santé général.

"Des petites quantités d'activité physique modérée à soutenue peuvent être une bonne stratégie pour réduire le risque de mortalité dû à une période de sédentarité élevée, et [cela] diminue [aussi] le risque de longues périodes de sédentarité, expliquent les auteurs, dans un communiqué. Promouvoir l'activité physique peut être bénéfique pour la santé des individus.”