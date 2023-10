Covid-19 : les champignons intestinaux influencent la sévérité de la maladie

L'ESSENTIEL Certains champignons de l'intestin s'épanouissent dans les cas graves de la Covid-19 et amplifient la maladie.

Ils libèrent une protéine immunitaire, appelée IL-6, qui semble renforcer à la fois les neutrophiles et les anticorps, et par effet domino aggrave l'inflammation excessive dans l'organisme des patients covid.

Cette découverte pourrait aider à développer des traitements.

Notre microbiote intestinal - composé de bactéries, de virus, de parasites, mais aussi de champignons - joue un rôle essentiel dans notre santé. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Weill Cornell Medicine et de NewYork-Presbyterian révèle que certaines souches de champignons présents dans l'intestin peuvent avoir un impact significatif sur la gravité de la Covid-19.

L'article a été publié dans la revue Nature Immunology, le 23 octobre 2023.

Covid-19 : le Candida albicans joue un rôle dans la sévérité de la maladie

En analysant des échantillons de patients issus de trois grandes cohortes cliniques ainsi que des tests sur des souris, les chercheurs ont découvert que la croissance de certains champignons dans l'intestin, en particulier des souches de la levure Candida albicans, déclenche une recrudescence des cellules immunitaires dans l'organisme. Ces dernières sont alors susceptibles d'exacerber les dommages pulmonaires liés à une infection au SARS-CoV-2.

Deuxième constat : même après leur guérison, les patients Covid-19 conservent une réponse et une mémoire immunitaires accrues contre ces champignons jusqu'à un an après la guérison. Cette découverte est particulièrement importante, car elle suggère que l'infection par le SARS-CoV-2 peut laisser des séquelles à long terme sur le système immunitaire.

Covid-19 sévère : comment les champignons du microbiote agissent ?

Les scientifiques ont également découvert qu'une protéine immunitaire, appelée IL-6 et produite par les champignons présents dans l'intestin, renforce l'activité à la fois des anticorps et des neutrophiles. Or dans les cas graves d'infection à la Covid-19, les neutrophiles sont très nombreux dans les poumons, aggravant la réponse inflammatoire qui endommage ces organes. Des expériences précédentes ont montré que le blocage de l'IL-6 chez les malades affaiblit cette mémoire immunologique, entraînant une diminution de la présence de neutrophiles et d'anticorps. Cette découverte suggère que la protéine pourrait être une cible lors du développement de traitements et ainsi atténuer les dommages causés par les champignons intestinaux.

"Bien que ces résultats n'aient pas d'implications immédiates pour le traitement de la Covid-19 grave ou longue, ils suggèrent de nouvelles possibilités de thérapie sur mesure, selon le Dr. Iliev. Par exemple, les anticorps antifongiques pourraient potentiellement servir de marqueur pour identifier les patients qui pourraient bénéficier d'une thérapie qui cible les champignons ou les changements immunologiques qu'ils provoquent. Ou, en supposant que d'autres recherches le soutiennent, la présence des anticorps pourrait indiquer que quelqu'un pourrait être à risque pour une longue Covid-19", écrivent les auteurs dans leur communiqué.