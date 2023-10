Maladie de Parkinson : quels sont les très nombreux symptômes qui doivent alerter ?

L'ESSENTIEL 60 symptômes sont référencés pour la maladie de Parkinson.

Parmi eux, trois principales manifestations motrices permettent de poser le diagnostic : la lenteur des mouvements, la rigidité du corps et les tremblements des membres au repos.

La fatigue, les troubles du sommeil, les troubles de la concentration, la constipation, les douleurs, la dépression ou encore l’anxiété font également partie du panel des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson.

Souvent associée aux tremblements et à la vieillesse, la maladie de Parkinson peut pourtant toucher des sujets jeunes (20 % des personnes sont diagnostiquées avant 65 ans) et se manifester via de très nombreux symptômes.

"La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap moteur chez l’adulte après les AVC, et la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer", a indiqué lors d’une conférence de presse Amandine Lagarde, directrice générale de l’association France Parkinson. "Au total, 60 symptômes sont référencés pour cette pathologie", a-t-elle précisé.



Symptômes de la maladie de Parkinson : "J’ai du mal à écrire"

"J’ai été diagnostiqué un peu par hasard, parce que j’ai du mal à écrire. À l’époque, je devais passer un diplôme universitaire, et je savais que j’allais avoir des problèmes pour écrire. Donc j’ai demandé un tiers temps et l’utilisation d’un ordinateur à ma faculté, qui a alors exigé un certificat médical pour justifier ces adaptations. Donc je suis allé voir mon médecin, qui m’a envoyé chez un neurologue", raconte ainsi Laurent Rousseau.



"Mon parcours ressemble à beaucoup de trajectoires de patients atteints de la maladie de Parkinson. Lors de l’apparition des premiers symptômes, je ne tremblais pas. J’avais plutôt de la fatigue, une certaine lenteur et une marche que je trouvais un petit peu bizarre parce que je me voyais avancer sans comprendre pourquoi", se rappelle également Ginette Alazard.

Symptômes de la maladie de Parkinson : "J’ai commencé à avoir mal au bras en jouant au tennis"

"Lorsque j’ai appris ma maladie, je l’ai dit au kiné qui me soignait pour une douleur à l’épaule. Ni lui ni moi ne savions à l’époque que cette douleur était un symptôme de la maladie de Parkinson", témoigne encore Murielle Dimitri.



"Moi, j’ai commencé à avoir mal au bras en jouant au tennis. Un kiné m’a soigné pendant un an. À l’époque, j’ai fait une radio, j’ai vu des acuponcteurs, etc... J’ai même consulté un neurologue qui m’a fait passer un IRM et m’a dit que je n’avais rien. J’étais très content, puis j’ai commencé à avoir le pied qui traînait, à la suite de quoi j’ai eu le diagnostic", retrace enfin Jean-Louis Dufloux.

Symptômes de la maladie de Parkinson : quels traitements ?

La maladie de Parkinson ne se guérit pas. Des traitements existent mais n’agissent que sur les principaux symptômes moteurs. "Il est nécessaire d’adapter et d’augmenter les dosages qui se montrent moins efficaces sur les symptômes moteurs au fur et à mesure de l’avancée dans la maladie", précise l’association France Parkinson. Les soins non médicamenteux ont également une part importante d’action sur les différentes manifestations de la maladie, en particulier l’activité physique, ainsi que les prises en charge rééducatives kinésithérapique et orthophonique.



27.000 nouveaux cas de maladie de Parkinson sont diagnostiqués tous les ans en France, soit 1 toutes les 20 minutes.