Une vidéo fascinante montre un bébé né à l'intérieur de son sac amniotique

L'ESSENTIEL Hier, la vidéo partagée sur X et sur Instagram d’un bébé né sans que sa mère n'ait perdu les eaux a fait le buzz.

Il s'agit d'une "naissance en caul".

On estime qu'environ 1 naissance sur 80.000 se déroule de cette manière.

On le voit bouger les jambes avec énergie et se retourner tout en flottant tranquillement dans une poche transparente. Hier, la vidéo partagée sur X et sur Instagram d’un bébé né sans que sa mère n'ait perdu les eaux a fait le buzz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #KIDS (@kids.mood)

Naissance en caul : quand la poche amniotique ne se rompt pas

À l'intérieur de l'utérus, le fœtus est entouré de fines parois appelées "sac amniotique". En général, le sac se rompt une fois que le travail a commencé et le liquide amniotique s'écoule : c'est ce que l'on nomme couramment "la perte des eaux".



Il arrive cependant que la poche amniotique ne se casse pas du tout, ce qui donne alors lieu à "une naissance en caul". Cela peut se produire intentionnellement lors d'une césarienne ou, dans les cas les plus rares, spontanément lors d'un accouchement par voie basse (comme cela s’est produit sur la vidéo évoquée au début de cet article, NDLR). On estime qu'environ 1 naissance sur 80 000 se déroule de cette manière.



"C'était magique. Avant que nous ne fassions éclater le sac, le bébé était là, endormi sans avoir besoin de respirer. Il recevait tout ce qu'il avait besoin par le cordon ombilical. J'ai fait d'autres accouchements en caul, mais c'était la première fois que le bébé se présentait par le siège. Ces naissances sont rares", racontait l’année dernière Leandra Campos, une gynécologue-obstétricienne brésilienne qui a réalisé un accouchement en caul en octobre 2022. "La priorité est de rompre la poche pour permettre au bébé de respirer, car il n'a plus d'oxygène provenant de sa mère", avait-elle également averti à l’époque.

Naissance en caul : à quoi sert le liquide amniotique ?

Le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé est indispensable à sa croissance et à son développement. Entre autres choses, il garde l’enfant à une température adéquate, le protège contre les chocs extérieurs, lui permet de bouger et ainsi de développer ses muscles ou ses poumons.