Perdre du poids pourrait aider à contrôler la maladie du sommeil

L'ESSENTIEL La maladie du sommeil est due au parasite Trypanosoma brucei, transmis à l’Homme par la piqûre de la mouche tsé-tsé.

Des chercheurs portugais ont constaté que le parasite Trypanosoma brucei s'accumule en nombre disproportionné dans le tissu adipeux.

Cette accumulation dans les tissus adipeux est associée à une perte de poids provoquée par un mécanisme appelé lipolyse. Ce processus aurait des effets protecteurs contre le Trypanosoma bruce.

Présente en Afrique subsaharienne, la maladie du sommeil est causée par le parasite Trypanosoma brucei, transmis à l’Homme par la piqûre de la mouche tsé-tsé. Une des manifestations caractéristiques de cette pathologie est la perturbation du cycle du sommeil, qui lui donne son nom. On enregistre en moyenne moins d’un millier de nouveaux cas par an. "Toutefois, le relâchement de la surveillance pourrait s’accompagner d’une remontée du nombre de cas, comme celle observée récemment en Guinée suite à l’épidémie d’Ebola en 2013", a prévenu l’Institut Pasteur.

Une nouvelle stratégie pour lutter contre la maladie du sommeil

Afin de mieux comprendre la réponse de l’organisme touché par la maladie du sommeil, des chercheurs de l'Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (Portugal) ont mené une étude sur des souris. Grâce à ces travaux, les scientifiques ont développé une nouvelle stratégie pour lutter contre l’infection par Trypanosoma brucei.

"Il y a quelques années, notre laboratoire a découvert que le parasite responsable de la maladie du sommeil, Trypanosoma brucei, s'accumule en nombre disproportionné dans le tissu adipeux. Nous avons trouvé cela très intéressant et avons orienté nos recherches pour comprendre comment la colonisation du tissu adipeux affecte la progression de la maladie", a expliqué Luísa Figueiredo, auteure principale de l’étude et Professeure à l’Institut de médecine moléculaire de l’Université de Lisbonne. Elle a ajouté : "l'accumulation des parasites dans ces tissus s'accompagne d'une perte de poids. Or, nous avons découvert que cette perte de poids est en grande partie due à la perte de tissu adipeux par lipolyse".

Parasite Trypanosoma brucei : le mécanisme de la lipolyse aurait un effet protecteur

La lipolyse est un processus de l'organisme, qui dégrade les lipides, notamment les triacylglycérols, ingérés ou stockés dans le tissu adipeux. Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques portugais ont infecté des souris immunodéprimées et des souris dont la lipolyse était altérée avec le parasite Trypanosoma brucei. "Nous avons découvert que dans ce cas, la lipolyse est en grande partie induite par la réponse immunitaire de l'hôte à l’infection", a noté Henrique Machado, co-auteur de ces travaux.

Dans un second temps, les chercheurs ont déterminé si la lipolyse favorisait la progression de la maladie du sommeil. D’après leurs résultats, la perte de tissu adipeux par lipolyse a augmenté l’espérance de vie des souris infectées. "Ceci, ajouté au fait que la lipolyse exerce un contrôle sur le nombre de parasites, indique que cette réponse a un effet protecteur, d'une manière ou d'une autre. Il est intéressant de noter que nous avons découvert que cet effet protecteur est dû à la libération, au cours de la lipolyse, d'acides gras libres qui sont toxiques pour les parasites et entraînent leur mort (…) C’est comme si le corps de l'hôte se sacrifiait, en perdant de la masse grasse, pour tuer les parasites", a précisé Luísa Figueiredo. Ces premières conclusions pourraient, à l’avenir, conduire à une nouvelle voie de traitement de la maladie du sommeil grâce à un ciblage de l’infection dans le tissu adipeux.