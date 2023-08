Mouches noires en Espagne : quels sont les risques en cas de morsure ?

L'ESSENTIEL La mouche noire ou simulie est hématophage, c’est-à-dire qu’elle se nourrit de sang.

La morsure d’une mouche noire induit une forte douleur et des démangeaisons importantes.

Très présente autour des ruisseaux, la mouche noire mord particulièrement à l’aube et à la fin de journée.

Dans un communiqué publié le samedi 5 août, l’Association espagnole des sociétés de santé environnementale (Anecpla) a alerté sur une augmentation de la prolifération des mouches noires en Espagne. Également appelé simulie, cet insecte est principalement présent en Andalousie, l’Aragon et la Catalogne.

D’après les autorités sanitaires ibériques, les différents épisodes de canicules ayant eu lieu en Espagne ces dernières années pourraient être responsables de l'augmentation du nombre de mouches noires dans le pays. La hausse des températures favorise notamment la reproduction de ces insectes, a expliqué Jorge Galván, directeur de l’Anecpla, dans une interview à la chaîne de télévision La Uno.

Mouche noire : quels sont les signes d'une morsure ?

Les simulies sont hématophages comme les moustiques, ce qui signifie qu’elles se nourrissent de sang. Cependant, une mouche noire mord, mais ne pique pas. Ce sont les femelles qui mordent, car elles ont besoin de sang pour pondre leurs œufs.

En cas de piqûre de moustique commun, on peut ressentir une gêne, voire une légère douleur au niveau de la zone concernée. La morsure d’une mouche noire est, quant à elle, fortement reconnaissable, car elle provoque une intense douleur accompagnée de violentes démangeaisons. Une réaction allergique peut également survenir et se caractériser par de la fièvre, des maux de tête ou des nausées. Cette complication peut parfois conduire à l’hospitalisation du patient.

Morsures de mouche noire : les recommandations à suivre pour s'en protéger

Mesurant environ trois millimètres, la mouche noire est présente autour des ruisseaux. Pour prévenir les risques de morsure, l’Anecpla a recommandé d’éviter les balades autour des cours d’eau à l’aube et à la fin de journée. En cause ? La simulie est plus agressive lors de ces deux périodes la journée. Autre préconisation pour se protéger des morsures de l'insecte : le port de vêtements couvrants associé à l’utilisation de répulsifs.

Dans une interview accordée au Parisien, Gérard Duvallet, entomologiste médical, vétérinaire et professeur émérite à l’université Paul-Valéry de Montpellier, a indiqué que la mouche noire est présente depuis "très longtemps" en France. Toutefois, aucun cas de morsure n’a été enregistré dans l’Hexagone en raison du climat moins favorable. "Habituellement, on a des remontées des pharmaciens qui voient défiler les victimes au courant du mois d’août. Pour le moment, nous n’avons pas eu de signaux", a noté le spécialiste.