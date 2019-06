Morsure de tique paralysante, les soldes et les dangers du ventilateur

Morsure de tique : sa fille paralysée, une mère alerte les autres parents sur Facebook

"Cela m'a pris une semaine pour écrire cela, c'était tellement effrayant, mais je veux dire à mes amis qui ont des enfants dans leur vie d'être en alerte." Voici comment débute le message qu’a posté dimanche 23 juin sur Facebook Heidi Ganahl. Cette mère de famille résidant dans le Colorado (Etats-Unis) a en effet eu la peur de sa vie : Jenna, sa fille de sept ans, a développé une paralysie après avoir été mordue par une tique lors d’un séjour en camping. Sur Facebook, Heidi Ganahl raconte qu’après une nuit sous la tente, elle a découvert des tiques cachées dans la chevelure de sa fille. "Je les ai enlevées, j’ai appelé le docteur et j’ai gardé un œil sur les blessures de morsure." Mais quelques jours plus tard, la fillette a commencé à se sentir mal. Dix jours après avoir été camper, Jenna avait le pied et le tibia paralysés... Pour lire la suite, cliquez ici.

Soldes : l'importance de laver vos vêtements neufs avant de les porter

En ce premier jour de soldes, les boutiques sont assaillies par des milliers de consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Mais face aux cas d’allergies et d’irritations cutanées signalés aux autorités sanitaires après le port de vêtements et/ou de chaussures neufs, il est essentiel de rappeler l'importance de laver ses articles avant de les porter pour la première fois. Notamment les maillots de bain, les sous-vêtements et les affaires pour bébés et enfants. Lors des soldes d'été 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait identifié les substances chimiques susceptibles d’être présentes dans les articles responsables de ces problèmes de santé. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Canicule : attention, dormir avec un ventilateur est dangereux pour la santé

78 départements sont placés en vigilance orange canicule ce mercredi, selon le dernier bulletin de Météo France. Les fortes chaleurs annoncées cette semaine dans tout le pays impactent considérablement la qualité de vie des Français, y compris celle de leur sommeil. C'est pourquoi nombre d'entre eux dorment avec un ventilateur. En tournant à pleine vitesse, il fait circuler l’air dans la pièce et donne une sensation de fraîcheur. Pourtant, dormir près d'un ventilateur allumé est fortement déconseillé dans de nombreux cas. Tout simplement parce qu’en restant allumé toute la nuit, le ventilateur peut interférer avec notre santé. Cela vaut particulièrement pour les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies : en brassant l’air de manière répétée, le ventilateur aide les poussières et les pollens à s’infiltrer dans les sinus... Plus d'informations dans notre article.