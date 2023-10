Carence en fer : 13 signes que votre enfant en souffre

L'ESSENTIEL La fatigue, la perte d’appétit, l’irritabilité, la peau pâle font partie des symptômes d’un manque de fer chez les enfants.

Si vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes, il faut consulter le pédiatre.

Certains aliments comme la viande rouge, les œufs ou les lentilles sont riches en fer.

Selon l’Assurance maladie, 20 à 30 % des enfants en France manquent de fer au cours des trois premières années de vie. Ce minéral est pourtant très important pour le corps humain car il participe au transport et à l’utilisation de l’oxygène par les globules rouges, ainsi qu’au fonctionnement de certaines enzymes, d’après l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses).

Des besoins en fer différents selon les âges

La Référence Nutritionnelle pour la population (RNP) en fer, qui est l’apport qui couvre en théorie le besoin, est différent en fonction des âges : 8 milligrammes par jour (mg/j) pour les nourrissons de 6 mois et plus, 4 mg/j pour les enfants de 1 à 2 ans, 3 mg/j pour les enfants de 3 à 6 ans et 5 mg/j pour les enfants de 7 à 11 ans.

Dans un article de la Cleverland Clinic, le Dr Kadakkal Radhakrishnan, gastro-entérologue pédiatrique dresse la liste des 13 symptômes d'un manque de fer chez les enfants :

Fatigue et manque général d’énergie

Perte et faible appétit

Manger des produits non alimentaires, comme cela peut être le cas en cas de trouble du comportement alimentaire Pica , plus fréquent chez les enfants.

Irritabilité ou agitation

Peau pâle

Ongles cassants

Mains et pieds froids

Les lèvres ou le côté de la bouche craquelés

Langue rouge, douloureuse ou enflée

Maux de tête

Vertiges

Respiration rapide et/ou essoufflement

Pouls rapide

Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes chez votre enfant, le Dr Kadakkal Radhakrishnan recommande de consulter un pédiatre. Celui-ci vous posera certainement des questions sur l’alimentation de votre progéniture et vous prescrira une prise de sang.

Traiter les carences d’abord par l’alimentation

"Bien que la cause la plus fréquente d'une carence en fer soit un apport alimentaire insuffisant, ces tests [prise de sang] sont nécessaires pour identifier précisément la cause de la carence", explique le Dr Kadakkal Radhakrishnan.

Pour traiter une carence en fer, il est généralement conseillé de revoir son alimentation pour y intégrer des aliments riches en ce minéral comme la viande rouge, les œufs ou encore les légumes secs (lentilles). Si ce n’est pas suffisant, le médecin peut prescrire des comprimés (sous forme de sirop pour les enfants). Enfin, en dernier recours, une perfusion de fer ou une transplantation sanguine peuvent être envisagées.