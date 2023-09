Carence en fer : symptômes, conséquences et traitements

L'ESSENTIEL Un homme a besoin d’un milligramme (mg) de fer par jour et deux mg pour une femme entre la puberté et la ménopause.

Une alimentation normale apporte entre 10 et 15 mg de fer par jour.

Seuls 5 à 10 % de ces apports sont absorbés par l’organisme.

Dans le monde, plus d’1,5 milliard d’êtres humains souffrent d’une carence en fer, selon l’Assurance maladie. Pourtant, ce minéral est très important pour le corps humain. Il est principalement nécessaire au transport et à l’utilisation de l’oxygène par les globules rouges, ainsi qu’au fonctionnement de certaines enzymes, d’après l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses).

La carence en fer peut avoir des conséquences sur la santé

Ainsi, quand l’organisme manque de fer, cela peut avoir des conséquences importantes sur la santé. La principale est une anémie dite “ferriprive”, c’est-à-dire liée à un manque de fer.

Elle se caractérise par un taux d’hémoglobine dans le sang - la substance présente dans les globules rouges qui leur permet de transporter l’oxygène vers tous les organes du corps - inférieur aux valeurs normales. Souvent asymptomatique au début, l’anémie peut provoquer de la fatigue, des maux de tête, des vertiges, un essoufflement, etc.

Autre conséquence : un retard du développement cognitif de l’enfant. “La carence en fer chez l’enfant âgé de moins de deux ans peut avoir des effets graves et irréversibles sur le développement du cerveau, explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle peut avoir des conséquences néfastes sur l’apprentissage et les résultats scolaires plus tard dans la vie. Le développement cognitif d’un enfant peut également être affecté si la mère présente une carence en fer au cours du dernier trimestre de sa grossesse.”

Carence en fer : reconnaître les symptômes et et adapter son alimentation

Mais comment reconnaître les signes d’une carence en fer ? Selon l’Assurance maladie, la baisse du taux d’hémoglobine peut se traduire par des signes propres à l’anémie (fatigue, pâleur, essoufflement à l’effort, maux de tête, sensation de “tête qui tourne”, vertiges, étourdissements, faiblesse en se levant d’une chaise, etc.) et des signes caractéristiques du manque de fer, c’est-à-dire la peau et les cheveux secs, ainsi que les ongles cassants. En cas de doute, le mieux est de consulter son médecin traitant qui pourra établir le diagnostic grâce à une prise de sang.

Au quotidien, pour les adultes, les besoins en fer diffèrent en fonction du sexe : un milligramme (mg) pour un homme et deux mg pour une femme entre la puberté et la ménopause. Une alimentation normale apporte environ 10 à 15 mg de fer par jour, mais 5 à 10 % seulement sont absorbés par l’organisme.

En cas de carence, il est donc recommandé de privilégier des aliments riches en fer comme la viande rouge, le boudin, le foie, les légumes secs (lentilles), les œufs, etc. Si ce n’est pas suffisant, des compléments peuvent aussi être prescrits par le médecin.