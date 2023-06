La carence en fer pourrait aggraver les symptômes de dépression

L'ESSENTIEL Selon des recherches récentes, la santé mentale est considérablement impactée par les niveaux de fer dans le corps.

Les carences en fer peuvent aggraver les symptômes de dépression, d'anxiété et de schizophrénie et la supplémentation en fer peut aider à les améliorer.

Toutefois, le lien entre la carence en fer et la santé mentale reste assez méconnu par les professionnels de santé.

La carence en fer est la carence la plus répandue dans le monde : environ 25 % de la population mondiale est anémique et près de la moitié de ces cas sont dus à une carence en fer, selon l'OMS. Ce trouble n'a pas que des répercussions physiques comme l'indiquent la Dr Stephanie Weinberg Levin et la Dr Theresa B. Gattari dans un article de synthèse paru dans Currents Psychiatry. Il touche aussi la santé mentale.

Dépression : des niveaux de fer insuffisants peuvent aggraver les problèmes mentaux

Le fer est essentiel pour la production de neurotransmetteurs impliqués dans la santé mentale. Les travaux des deux chercheuses de l'université du Michigan ont révélé que les niveaux de nutriments dans le corps humain, ont un impact significatif sur la santé mentale : une carence en fer peut aggraver les symptômes de dépression, d'anxiété et de schizophrénie chez les personnes touchées par ces troubles. Des études ont également montré que les patients souffrant de dépression ont souvent des niveaux de fer inférieurs à la normale.

L'équipe ajoute que même chez les personnes qui ne présentent pas de carence en fer, une supplémentation peut aider à améliorer l'humeur et à réduire la fatigue. Il est donc important selon eux de manger des aliments riches en fer ou prendre des compléments (si besoin) afin de s'assurer que le corps dispose du fer nécessaire pour maintenir une bonne santé mentale. Les nourritures ayant des quantités de fer importantes comprennent la viande rouge, les lentilles, les légumes à feuilles vertes et les fruits secs.

Carence en fer et santé mentale : un lien encore trop méconnu par les soignants

Malheureusement, le lien entre la carence en fer et la santé mentale reste largement peu connu par les professionnels de la santé. De nombreux médecins ne pensent pas à vérifier les niveaux de fer de leurs patients souffrant de problèmes mentaux, car la carence en fer n'est pas associée dans leur esprit à des symptômes de dépression, d'anxiété ou de schizophrénie.

"Vous pouvez être carencé en fer sans souffrir d'anémie. De nombreux soignants du secteur de la santé mentale ne savent pas que la carence en fer en elle-même a été liée à des symptômes plus graves, ou que la supplémentation a été liée à une amélioration des symptômes", explique la Dr Stephanie Weinberg Levin.

Sa co-auteure et elle recommandent ainsi à leurs collègues de prescrire des tests de ferritine aux patients qui ont à la fois des problèmes de santé mentale et un autre facteur qui les rend très sensibles à une carence comme les femmes enceintes, celles ayant des règles abondantes, les jeunes enfants, les donneurs de sang fréquents, les patients atteints de cancer, les personnes ayant subi une chirurgie gastro-intestinale ou souffrant de troubles digestifs et celles souffrant d'insuffisance cardiaque.

"Les suppléments de fer sont peu coûteux et peuvent vraiment avoir un impact significatif sur la santé mentale d'une personne en cas de carence", ajoute l'experte. Toutefois, il est important de parler avec un médecin avant de commencer la prise de compléments de fer.