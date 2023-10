Tendinopathie calcifiante : traiter par une injection de solution saline serait inutile

L'ESSENTIEL La tendinopathie calcifiante est une affection douloureuse et courante provoquée par une accumulation de calcium dans les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule.

Le traitement actuel préconisé est un lavage guidé par ultrasons, au cours duquel une solution saline est injectée dans les dépôts de calcium pour aider à les dissoudre.

Mais d’après l’étude, les avantages de ce traitement ne seraient pas meilleurs que les avantages d’un traitement placebo.

La tendinopathie calcifiante est une affection douloureuse et courante provoquée par une accumulation de calcium dans les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Pour la traiter, le monde médical utilise une technique en particulier : un lavage guidé par ultrasons, au cours duquel une solution saline est injectée dans les dépôts de calcium pour aider à les dissoudre. Sauf que, d’après une étude publiée dans le British Medical Journal, ce traitement n’offre aucun avantage significatif par rapport au placebo. De quoi un ouvrir un « réexamen critique » de la méthode, disent les auteurs.

Symptômes persistants de tendinopathie calcifiante : traitement par lavage ou placebo

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de Suède et de Norvège ont suivi, entre 2015 et 2020, une cohorte de 219 adultes d’environ 50 ans présentant des symptômes persistants de tendinopathie calcifiante depuis au moins trois mois. Après avoir fourni des informations sur leur santé et leur mode de vie, les patients ont été répartis au hasard en trois groupes de traitement : lavage + injection de stéroïdes (pour soulager la douleur et limiter l’inflammation), lavage fictif + injection de stéroïdes, et placebo uniquement.

Après le traitement, tous les patients ont été invités à respecter un programme d'exercices à domicile. L’objectif était de comparer l’intensité de la douleur et l’incapacité fonctionnelle signalées par les participants après 2 et 6 semaines, puis après 4, 8, 12 et 24 mois.

Pas de méthode plus efficace qu’une autre

« À quatre mois, il n’y avait aucune différence significative en termes de douleur et de limitation fonctionnelle entre les trois groupes. Et les scores sont restés les mêmes lors des évaluations suivantes », peut-on lire dans un communiqué. En d’autres termes, les avantages d'un lavage guidé par ultrasons avec injection de stéroïdes ou les avantages d'une injection de stéroïdes seule ne seraient pas meilleurs que ceux d'un traitement placebo.

À ce titre, les chercheurs concluent : « Nos résultats remettent en question les recommandations existantes pour le traitement de la tendinopathie calcifiante et pourraient conduire à un réexamen critique des traitement établis pour ces patients. » Ils appellent à étudier des « traitements alternatifs tels que des programmes de physiothérapie », et notamment « inclure un groupe sans traitement pour évaluer l'influence de l'évolution naturelle de la tendinopathie calcifiante sur les résultats ».