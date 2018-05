Tendinite de la hanche : la kinésithérapie au moins aussi efficace que les infiltrations de corticoïdes

Les douleurs de la face externe de la hanche en rapport avec une tendinite du muscle moyen fessier sont fréquentes puisqu’elles concernent de 10 à 15% de la population et près d’une femme sur 4 à la cinquantaine.

Une nouvelle étude publiée dans le BMJ, révèle pour la première fois que des techniques de kinésithérapie et de physiothérapies, réalisées pendant au moins 8 semaines, sont au moins aussi efficaces que les infiltrations de corticoïdes, à court (8 semaines) comme à long terme (52 semaines).

L’étude a tiré au sort 204 personnes souffrant d’une tendinite du moyen fessier (ou « syndrome du grand trochanter »), authentifiée par un examen clinique suivi d’une IRM, entre 3 groupes de traitement : rééducation axée sur la mise en décharge du tendon du muscle moyen fessier avec physiothérapie, infiltration de corticoïdes guidée par échographie ou simple attente. L’évaluation a été réalisée de façon indépendante à 8 semaines et à 1 an.

La tendinite du moyen fessier correspond à une souffrance du tendon du muscle qui assure le verrouillage du bassin en position horizontale lorsque l'on est en appui sur un seul pied, par exemple quand on marche.

La tendinite apparaît plus fréquemment chez la femme au moment de la péri-ménopause et elle se manifeste par des douleurs de la face externe de la hanche, à la marche, à la montée ou à la descente des escaliers, ou même en position couchée sur le côté de la tendinite.

L’étude révèle que tant du point de vue de l’évaluation globale que de celle de la douleur, la rééducation fait aussi bien si ce n’est mieux que l’infiltration de corticoïde et beaucoup mieux que si l’on ne fait rien. C’est un résultat très intéressant pour une technique basée sur de l’éducation et de la physiothérapie pendant seulement 8 semaines.

Comparing three approaches to managing gluteal tendinopathy: New randomised clinical trial @Bill_Vicenzino @paulwhodges @KimBennell https://t.co/7112QqjAho @alisongrimaldi pic.twitter.com/qNkUIWpghn