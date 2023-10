L'ESSENTIEL Le trouble du deuil prolongé (TDP) peut être différencié du deuil normal en raison de sa durée et de son intensité.

10 % des personnes qui perdent un proche de cause naturelle développent un TDP.

Le traitement de référence à l’heure actuelle du trouble du deuil prolongé est une thérapie individuelle en 16 séances.

Pourquoi docteur - Qu’est-ce que le trouble du deuil prolongé (TDP) ?

Éric Bui - À la suite du décès d’un proche, une minorité significative d'adultes éprouvent un tel chagrin que leur vie quotidienne reste altérée sur une longue période (des mois, voire des années). Le trouble du deuil prolongé (TDP) peut être différencié du deuil normal en raison de sa durée et de son intensité.

La pandémie Covid-19 et le trouble du deuil prolongé (TDP)

En quoi la pandémie Covid-19 a-t-elle accru le risque de TDP ?

La pandémie de Covid-19 a eu un impact fort sur la façon dont est vécu le deuil. En effet, le caractère imprévisible et soudain de la maladie a bien souvent privé les proches de toute possibilité de faire leurs adieux aux défunts. Pour beaucoup, il n'a par exemple pas été possible de se rendre à l'hôpital ou d'assister aux funérailles. Par ailleurs, le soutien social a été bien souvent limité ou distant. Des études récentes ont également montré que l'intensité du deuil aigu chez les personnes touchées par des pertes liées à la Covid-19 était supérieure à celle liée aux autres maladies.



Les estimations suggèrent que 10 % des personnes qui perdent un proche de cause naturelle développent un TDP. Ce pourcentage, rapporté aux nombreux décès liés à la pandémie (plus de 230.000 en avril 2023), laisse présager des dizaines de milliers de cas supplémentaires de TDP qui devraient se manifester dans les prochains mois et/ou les prochaines années.

Comment prendre en compte la recrudescence de trouble du deuil prolongé ?

Quelles sont les recommandations pour prendre en compte la recrudescence de trouble du deuil prolongé ?

Les services de soins risquant de se trouver submergés par le nombre de cas de TDP, il parait primordial de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public à la gravité de la situation.

Les soignants devraient aussi être formés pour reconnaître les signes et les symptômes du TDP et être en mesure de proposer des interventions efficaces. Les efforts devront notamment se concentrer sur les personnes âgées, qui constituent la population sur laquelle la pandémie a eu le plus grand impact, et les enfants/adolescents confrontés à la perte d'un proche liée à la Covid-19.

Enfin, la recherche de médicaments adaptés au trouble du deuil prolongé devrait être encouragée car, à ce jour, la pharmacothérapie reste insuffisante. Il existe pourtant de nombreuses pistes à explorer, notamment pour cibler les comorbidités telles que la dépression.

Quand faut-il traiter le trouble du deuil prolongé ?

Un traitement précoce du TDP pouvant aider à prévenir la chronicité de la douleur et à améliorer la qualité de vie des personnes touchées, il convient d'encourager les patients à ne pas rester seuls et à chercher de l'aide. Le traitement de référence à l’heure actuelle est une thérapie individuelle en 16 séances qui est disponible depuis peu en France.