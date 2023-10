Géolocalisation des enfants : «On ne peut pas les protéger de tous les dangers en les suivant à la trace»

- Pourquoi Docteur : Application, montre connectée, AirTag… Depuis quelques années, ces différents outils sont utilisés par de nombreux parents pour suivre en temps réel le déplacement de leurs enfants. Pourquoi y ont-ils recours ?

Julie Scouppe : Avec tout ce qu’ils entendent, en particulier les faits divers, les parents sont inquiets. Pour apaiser leur peur, qui est légitime et qui peut se comprendre, ils se tournent vers les nouvelles technologies.

Parfois, certains parents décident de géolocaliser leurs enfants à cause d’un manque de confiance. C’est une manière pour eux de rester dans le contrôle, la surveillance, l’espionnage lorsque leur adolescent est rebelle, que les relations ne sont pas sereines, qu’il y a beaucoup de conflits et de mensonges ou quand il ne leur dit rien.

- Est-il normal de s’inquiéter autant ?

Tout est une question de dosage, de mesure, d’équilibre. C’est normal d’avoir des craintes, car on est responsable d’eux. Les enfants sont vulnérables. Ils ne sont ni indépendants, ni autonomes. Cependant, certains parents sont plus angoissés que d’autres. Avant d’avoir un enfant, ces derniers souffraient peut-être déjà de troubles anxieux. Cette anxiété s’est exprimée plus intensément lors de la parentalité.

Géolocalisation : "une intrusion, un manque de confiance, une entrave à leur liberté" pour certains ados

- Les outils de géolocalisation permettraient ainsi de rassurer les parents. Mais est-ce réellement une bonne idée de les utiliser pour ne pas perdre leurs enfants de vue ?

Alors, oui et non. Ces nouvelles technologies, qui répondent à une demande, un besoin et des attentes, peuvent être utiles lorsque les parents s’en servent de façon modérée et réfléchie. En cas de dérives, elles peuvent nuire au développement des adolescents.

- À votre avis, comment les jeunes vivent-ils le fait d’être géolocalisés ?

Pour certains enfants, il est rassurant de savoir que leurs parents sont au courant de l’endroit où ils se trouvent ou de ne pas se sentir seul. D’autres adolescents le vivent et le perçoivent comme une intrusion, un manque de confiance, une entrave à leur liberté. Ces derniers savent qu’ils sont observés, ils se comportent donc différemment. Par exemple, ils vont rester moins longtemps avec leurs amis après l’école et vont directement rentrer chez eux pour ne pas avoir besoin de se justifier ou de parler de certaines histoires, comme celles de cœur.

"Cette forme de surveillance maintient les jeunes dans l’infantilisation et l’assistanat"

- Quelles sont les potentielles conséquences de cette forme de surveillance parentale sur les adolescents ?

Si les outils de géolocalisation sont tout le temps activés et utilisés par les parents, cela va détruire la relation, notamment favoriser le manque de confiance. De plus, il s’agit d’une atteinte à la vie privée et intime de leurs enfants. Pour rappel, l’adolescence est le moment où l’on construit son petit monde et on choisit qui on fait rentrer dedans ou non. On fait également nos propres expériences (mensonges, erreurs, bêtises), ce qui nous aide à être plus autonomes et débrouillards. Cette forme de surveillance maintient les jeunes dans l’infantilisation et l’assistanat.

Les parents transmettent aussi leurs peurs aux adolescents, en leur montrant que "le monde est dangereux". Bien que ces outils donnent l’illusion d’une sécurité, ces derniers doivent avoir conscience que la géolocalisation ne prévient pas de tous les dangers et des violences. Ils doivent ainsi trouver un compromis entre sécurité et liberté.

En outre, une alerte sur les dangers des ondes émises par ces outils sur le cerveau des jeunes en pleine construction a été lancée. Nous n’avons pas encore assez de recul, mais il existe bel et bien des répercussions sur la santé. Autre risque : le piratage des données. Si des réseaux pédocriminels s’emparent de ces outils, ils peuvent suivre plusieurs enfants à la trace, ce qui est très dangereux.

- Faut-il avoir le consentement des enfants avant d’utiliser les outils de géolocalisation ?

Il est très important d’avoir le consentement de chacun. Cette démarche doit être encadrée. En clair, les parents et leurs enfants doivent définir ensemble dans quel contexte la géolocalisation est activée et utilisée. Lors d’une discussion calme, les adultes doivent expliquer l’intérêt de l’application, de la montre connectée ou encore du AirTag afin que l’adolescent comprenne et accepte son usage. Par exemple, "si jamais tu te perds ou si tu as besoin d’aide, tu peux activer la géolocalisation afin que l’on puisse venir te chercher. Et dans d’autres situations, tu peux tout simplement me prévenir par message que tu pars d’un endroit pour rentrer à la maison". Il faut insister sur la confiance et la complicité avec son enfant.

Géolocalisation des enfants : "les parents doivent accepter de ne pas tout savoir"

- Comment s’imposer des limites ?

Si l’on est un parent très anxieux, il est recommandé d’avoir un soutien psychologique. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé de garder en tête que l’on est tous passé par là, de se rappeler de notre propre adolescence et de notre besoin d’intimité. Les parents doivent accepter de ne pas tout savoir.

On ne peut pas protéger les enfants de tous les dangers en les suivant à la trace et en les mettant sous cloche. En revanche, il est possible de les aider à se construire des outils pour pouvoir y faire face du mieux possible, c’est-à-dire savoir comment réagir et identifier les situations de danger, développer son intuition, etc. C'est cela qu'il faut aider à renforcer afin qu’ils puissent devenir des personnes averties et autonomes.

- Dans quel cas la géolocalisation est-elle très utile ?

Elle est très utile pour les personnes en situation de handicap, car elles ont moins de possibilités d’autonomie et de débrouillardise. Par exemple, les outils de géolocalisation sont avantageux pour les enfants autistes, pour lesquels il est plus difficile de demander son chemin aux autres.