Cancer de l'ovaire : un test sanguin pourrait aider à le détecter plus tôt

L'ESSENTIEL Le cancer de l’ovaire est souvent diagnostiqué à un stade avancé.

Des chercheurs américains ont développé un test sanguin permettant de diagnostiquer le cancer de l’ovaire.

Ce test pourrait également être utilisé comme un outil de dépistage précoce chez les patientes asymptomatiques.

On distingue deux principaux types de cancers ovariens : l’adénocarcinome de l’ovaire et les tumeurs non épithéliales de l’ovaire, qui sont des tumeurs malignes rares. Souvent diagnostiqué tardivement, un cancer de l’ovaire provoque peu de symptômes, mais on peut toutefois le suspecter lorsque la patiente présente une masse ovarienne, des douleurs abdominales ou pelviennes, des saignements anormaux ou encore des envies très fréquentes d’uriner.

Le diagnostic du cancer de l’ovaire est posé à la suite de l’examen anatomopathologique des tissus retirés lors d’une chirurgie ou prélevés lors d’une biopsie. À l’heure actuelle, il n’existe également pas de test de dépistage permettant de détecter précocement un cancer de l’ovaire chez des patientes asymptomatiques.

Un test sanguin pour faciliter le diagnostic du cancer de l’ovaire

Pour simplifier le diagnostic du cancer de l’ovaire, des chercheurs américains ont mis au point un test sanguin, appelé OvaPrintTM, qui détecte des acides nucléiques spécifiques à la maladie. Ce prélèvement sanguin permettrait notamment de déterminer si une masse pelvienne est bénigne ou cancéreuse. Ces premiers résultats ont été publiés dans la revue Clinical Caner Research.



Dans le cadre de cette recherche, l’équipe américaine s’est uniquement concentrée sur le sous-type HGSOSC du cancer de l’ovaire. Les responsables des travaux ont prélevé plus de 370 échantillons de tissus et de sang chez des patientes dont la maladie avait été détectée à un stade précoce et chez des femmes dont les ovaires étaient normaux ou présentaient des tumeurs bénignes.

Des méthodes de séquençage ont ensuite été réalisées pour déterminer les régions génomiques des tissus normaux et des tissus HGSOC, qui présentaient des profils de méthylation (une modification complexe de l'ADN dans les cellules pouvant altérer la manière dont les gènes sont exprimés dans l’organisme). Les chercheurs ont ainsi pu identifier les schémas de méthylation de l'ADN au niveau de certains acides nucléiques associés à l’HGSO. Ils ont réalisé un test sanguin permettant de détecter les fragments d'ADN dans le sang, qui avaient été méthylés au niveau de ces acides nucléaires.

Pour finir, le test sanguin a été testé sur des échantillons de plasma sanguin provenant de patientes atteintes par le sous-type HGSOC de cancer de l’ovaire et de patientes présentant une masse ovarienne bénigne. D’après les résultats, le taux de précision d’OvaPrint était de 91 %.

Cancer de l’ovaire asymptomatique : le test sanguin pourrait utilisé comme un outil de dépistage précoce

Une étude de suivi débutera prochainement, afin de valider ces premiers résultats. Si l’efficacité du test est démontrée, l’équipe prévoit de mettre sur le marché une version commercialement viable du test pour une utilisation clinique d'ici deux ans.

À l’avenir, les scientifiques évalueront également ce nouveau test, afin de savoir s'il peut être utilisé pour dépister le cancer de l’ovaire à un stade précoce chez des femmes asymptomatiques. "La détection précoce permet de sauver des vies (…) Si nous parvenons à identifier avec précision le cancer de l'ovaire à un stade précoce, nous pouvons changer l'issue de la maladie et augmenter les taux de survie", a déclaré Pr Bodour Salhia, auteur principal de l’étude et codirecteur du programme de recherche sur la régulation génomique et épigénomique au USC Norris Comprehensive Cancer Center (États-Unis).