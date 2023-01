Cancer de l'ovaire : les troubles digestifs fréquents doivent vous amener à consulter

L'ESSENTIEL En 2018, environ 5.200 nouveaux cas de cancers de l’ovaire ont été recensés en France.

Une femme sur cinq souffrant d'un cancer de l'ovaire est diagnostiquée aux urgences.

Les participantes souffrant de cette tumeur ont commencé à reconnaître leurs symptômes environ 4 mois et demi avant le diagnostic.

Il s’agit du 8e cancer le plus fréquent chez les femmes. Le cancer de l’ovaire provoque peu de symptômes. Ces premiers signes sont des troubles gynécologiques (saignements, pertes vaginales anormales, tensions des seins) et des perturbations locales liées à la masse tumorale (pertes urinaires, douleurs pelviennes, sensation de pesanteur…). Ces manifestations peuvent aussi inclure des troubles digestifs, tels que des ballonnements, des nausées, une perte d’appétit ou des douleurs à l’estomac.

Cancer de l’ovaire : des symptômes "flous aux premiers stades de la maladie"

Ces symptômes "peuvent être flous aux premiers stades de la maladie, ce qui conduit certaines personnes à se procurer des traitements dans une pharmacie pour les soulager au lieu de consulter un médecin généraliste, car elles ne pensent pas que leur état soit grave", selon des chercheurs de l'Imperial College de Londres (Royaume-Uni). Dans une récente étude, ils ont voulu savoir s'il existe un lien entre un diagnostic de cancer de l'ovaire et des antécédents d'achat de médicaments contre la douleur et l'indigestion, tels que des antidouleurs ou des anti-acides.

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données des cartes de fidélité de 273 femmes. Parmi ces participantes, 153 avaient reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire et 120 étaient en bonne santé. L’équipe a analysé l'historique des achats mensuels de médicaments contre les troubles digestifs effectués par ces patientes pendant six ans. Elles ont aussi dû remplir un questionnaire sur les facteurs de risque du cancer de l'ovaire, les symptômes qu'elles ont ressentis et le nombre de consultations chez leur médecin au cours de l'année précédant le diagnostic du cancer.

Un diagnostic précoce grâce aux médicaments contre l'indigestion ?

"Les achats de traitements contre les troubles digestifs ont augmenté 8 mois avant le diagnostic. (…) Une hausse des achats de médicaments contre l'indigestion a été détectée jusqu'à 9 mois avant le diagnostic", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue JMIR Public Health and Surveillance. D’après les auteurs, les données des cartes de fidélité sur les achats de médicaments en vente libre pourraient aider à détecter plus tôt les cas de cancer de l'ovaire.

"Comme nous savons que le diagnostic précoce du cancer de l'ovaire est essentiel pour améliorer les chances de survie, nous espérons que cette recherche permettra de détecter plus tôt les symptômes du cancer de l'ovaire et d'améliorer les options de traitement des patientes", a déclaré James Flanagan, auteur principal de l'étude.

"Aujourd'hui, à l'ère du numérique, nous vivons avec une multitude de données à portée de main. Des études comme celle-ci sont un excellent exemple de la manière dont nous pouvons exploiter ces informations à bon escient et à détecter le cancer plus tôt", a ajouté David Crosby, responsable de la recherche sur la prévention et la détection précoce chez Cancer Research UK.