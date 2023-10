Plus d’un Français sur deux est souvent stressé au travail

L'ESSENTIEL Au travail, 58 % des Français se déclaraient "souvent" ou "très souvent" stressés.

La charge et les modes de travail étaient les facteurs les plus courants.

63 % des professionnels estiment que les actions de leur entreprise sont insuffisantes pour les aider à lutter contre le stress.

En 2022, les arrêts maladie "longs", soit supérieurs à 30 jours, en lien avec des maladies mentales ont été nombreux. À l’occasion de la journée de la santé mentale, ce mardi 10 octobre, une enquête, menée auprès de plus de 550 professionnels par le cabinet de recrutement Walters People, a révélé que 58 % des Français se déclaraient "souvent" ou "très souvent" stressés au travail. Dans le détail, 31 % des salariés interrogés ont indiqué que cela se produisait "parfois" et seulement 11 % ont déclaré ne connaître "pas très souvent" ces formes de stress.

Stress : plus de 6 salariés sur 10 pensent que leur employeur n’en fait pas assez pour les aider

Parmi les causes de cet état de stress, on retrouve les charges de travail importantes, les modes de travail et les horaires étendus. Ensuite, les employés pointent du doigt leur relation avec leur manager (56 %), la culture d’entreprise et les collègues (10 %) et les préoccupations liées à la sécurité de l’emploi (7 %). Autre point signalé par 35 % des répondants : leur entreprise mise davantage sur la quantité de travail que sur la qualité.

"S'il n'est pas traité, le stress professionnel peut avoir un impact négatif sur le turn-over dans les équipes, leur degré de fatigue, les taux d’absentéisme et même sur les niveaux de productivité de l’entreprise", peut-on lire dans le communiqué de Walters People. 42 % des employés interrogés estiment que la gestion de ce stress au travail est la responsabilité de "chacun". Selon les données, 35 % évoquent leurs supérieurs hiérarchiques directs et 18 % mettent cette responsabilité sur le service des ressources humaines ou la direction de leur entreprise. D’après 63 % des professionnels, les actions de leur entreprise sont insuffisantes.

"C'est aux managers et aux RH de donner le ton à la façon dont le stress est géré"

"Le stress au travail est un phénomène auquel chaque partie-prenante d’une entreprise contribue, mais c'est aux managers et aux RH de donner le ton à la façon dont il est géré. Des points d’attention simples – comme s'assurer que les charges de travail sont gérables, que les délais sont réalistes et que les collaborateurs se voient offrir le soutien nécessaire et des conditions de travail adéquates – peuvent contribuer à alléger la pression sur le lieu de travail ainsi que dans la vie professionnelle et même quotidienne des professionnels", a expliqué Valérie Pinardon, senior Manager chez Walters People.